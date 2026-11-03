https://1prime.ru/20261103/rossija-874882679.html

В России создали беспилотник вертикального взлета и посадки Heiss A2

В России создали беспилотник вертикального взлета и посадки Heiss A2 - 03.11.2026, ПРАЙМ

В России создали беспилотник вертикального взлета и посадки Heiss A2

Прототип автоматического грузового беспилотника вертикального взлета и посадки с горизонтальным полетом в самолетном режиме Heiss A2 создан в России, сообщил... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T06:44+0300

2026-11-03T06:44+0300

2026-11-03T06:44+0300

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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Прототип автоматического грузового беспилотника вертикального взлета и посадки с горизонтальным полетом в самолетном режиме Heiss A2 создан в России, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Хайс" Альберт Гейс. Разработка дрона реализована при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ). "Мы назвали принципиально новую гибридную аэродинамическую схему — битандем (сокращение от биплан-тандем — ред.). По принципу ориентации аппарата в пространстве — это тейлситтер (аппарат, взлетающий и садящийся вертикально на хвост — ред.)", — сказал Гейс. По его словам, идея заключалась в том, чтобы создать беспилотный летательный аппарат, который будет сочетать в себе тренд на автоматизацию доставки, обеспечивать полную автономность полета и иметь при этом низкую себестоимость доставки. Как отметил Гейс, в крейсерском полете винты не расходуют энергию на удержание аппарата в воздухе, как у мультикоптеров, эту задачу решают три ряда крыльев. В результате экономное энергопотребление снижает затраты на крейсерский полет, а достаточно компактная конструкция позволяет осуществлять грузовые и сервисные операции в дронопорте. При этом выгрузка может осуществляться и на открытую площадку. Аэродинамическая и компоновочная схема аппарата наглядно отражает реализацию этой идеи, добавил гендиректор компании. Он сообщил, что для испытаний были изготовлены три экземпляра прототипа. Система управления аппаратом такой нетипичной схемы создавалась заново и потребовала серьезной работы. "Проведенные полигонные испытания беспилотника Heiss A2 доказали состоятельность предложенной аэродинамической схемы и подтвердили дальность 50 километров с грузом четыре килограмма, что является несомненным достижением. Система управления успешно отрабатывает все фазы полета в автоматическом режиме: взлет, переход в горизонт, крейсерский полет, переход в вертикаль и посадку", — сказал Гейс. В то же время он отметил, что испытания будут продолжены, но уже в версии, доработанной под индивидуальные требования заказчика. "Мы рассчитываем в 2028 году начать реализацию пилотного проекта по доставке. Наша ниша — это ритейл, компании E-commerce, структуры Минздрава и МЧС, корпоративные заказчики", — сказал Гейс.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, e-commerce, минздрав, мчс