https://1prime.ru/20261103/rossija-874883047.html

Приставы в России взыскивают с Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей

Приставы в России взыскивают с Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

Приставы в России взыскивают с Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей

Приставы в России взыскивают с мессенджера Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей, при этом исполнительные производства еще на 24,1 миллиона рублей прекращены,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T07:53+0300

2026-11-03T07:53+0300

2026-11-03T08:31+0300

технологии

бизнес

финансы

telegram

роскомнадзор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874883047.jpg?1793683912

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Приставы в России взыскивают с мессенджера Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей, при этом исполнительные производства еще на 24,1 миллиона рублей прекращены, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно им, на Telegram в том числе по акту Роскомнадзора возбуждено четыре исполнительных производства взыскании штрафов на 8,3 миллиона рублей с исполнительским сбором в 240 тысяч рублей. При этом взыскание еще 24,1 миллиона рублей по 25 производствам с Telegram прекращено - в качестве причины значится "отсутствие возможности установить местоположение должника либо его активов". Telegram Messenger Inc. ранее неоднократно привлекали к административной ответственности в России за неудаление запрещенной информации и неисполнение обязанностей владельца социальной сети.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, финансы, telegram, роскомнадзор