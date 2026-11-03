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Приставы в России взыскивают с Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Приставы в России взыскивают с Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей
Приставы в России взыскивают с Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ
Приставы в России взыскивают с Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей
Приставы в России взыскивают с мессенджера Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей, при этом исполнительные производства еще на 24,1 миллиона рублей прекращены,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T07:53+0300
2026-11-03T08:31+0300
технологии
бизнес
финансы
telegram
роскомнадзор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874883047.jpg?1793683912
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Приставы в России взыскивают с мессенджера Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей, при этом исполнительные производства еще на 24,1 миллиона рублей прекращены, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно им, на Telegram в том числе по акту Роскомнадзора возбуждено четыре исполнительных производства взыскании штрафов на 8,3 миллиона рублей с исполнительским сбором в 240 тысяч рублей. При этом взыскание еще 24,1 миллиона рублей по 25 производствам с Telegram прекращено - в качестве причины значится "отсутствие возможности установить местоположение должника либо его активов". Telegram Messenger Inc. ранее неоднократно привлекали к административной ответственности в России за неудаление запрещенной информации и неисполнение обязанностей владельца социальной сети.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, бизнес, финансы, telegram, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, Финансы, Telegram, Роскомнадзор
07:53 03.11.2026 (обновлено: 08:31 03.11.2026)
 
Приставы в России взыскивают с Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей

Приставы в России взыскивают с Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Приставы в России взыскивают с мессенджера Telegram штрафы на 8,5 миллиона рублей, при этом исполнительные производства еще на 24,1 миллиона рублей прекращены, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно им, на Telegram в том числе по акту Роскомнадзора возбуждено четыре исполнительных производства взыскании штрафов на 8,3 миллиона рублей с исполнительским сбором в 240 тысяч рублей.
При этом взыскание еще 24,1 миллиона рублей по 25 производствам с Telegram прекращено - в качестве причины значится "отсутствие возможности установить местоположение должника либо его активов".
Telegram Messenger Inc. ранее неоднократно привлекали к административной ответственности в России за неудаление запрещенной информации и неисполнение обязанностей владельца социальной сети.
 
ТехнологииБизнесФинансыTelegramРоскомнадзор
 
 
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