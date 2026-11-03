https://1prime.ru/20261103/rossija-874887261.html
Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ
Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ
Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ в 18 раз в годовом выражении в весе и 21 раз - в стоимости, до 27 тысяч тонн на... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:40+0300
2026-11-03T10:40+0300
2026-11-03T10:40+0300
бизнес
россия
оаэ
агроэкспорт
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874887261.jpg?1793691609
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ в 18 раз в годовом выражении в весе и 21 раз - в стоимости, до 27 тысяч тонн на более 38 миллионов долларов, что стало рекордным объемом даже за целый год, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за период с января по сентябрь 2026 года Россия экспортировала в ОАЭ порядка 27 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму более 38 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 18 раз в весе и в 21 раз - в деньгах", - говорится в сообщении.
"Всего за 9 месяцев 2026 года Россия отправила в Эмираты больше подсолнечного масла, чем за любой другой целый год в истории", - отметили в центре.
Там уточнили, что прошлый рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда за весь год Россия ввезла в ОАЭ 18,4 тысячи тонн подсолнечного масла на 24,6 миллиона долларов.
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, оаэ, агроэкспорт
Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, Агроэкспорт
Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ
"Агроэкспорт": Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ до 27 тысяч тонн
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ в 18 раз в годовом выражении в весе и 21 раз - в стоимости, до 27 тысяч тонн на более 38 миллионов долларов, что стало рекордным объемом даже за целый год, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за период с января по сентябрь 2026 года Россия экспортировала в ОАЭ порядка 27 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму более 38 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 18 раз в весе и в 21 раз - в деньгах", - говорится в сообщении.
"Всего за 9 месяцев 2026 года Россия отправила в Эмираты больше подсолнечного масла, чем за любой другой целый год в истории", - отметили в центре.
Там уточнили, что прошлый рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда за весь год Россия ввезла в ОАЭ 18,4 тысячи тонн подсолнечного масла на 24,6 миллиона долларов.