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Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ

Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ - 03.11.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ

Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ в 18 раз в годовом выражении в весе и 21 раз - в стоимости, до 27 тысяч тонн на... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:40+0300

2026-11-03T10:40+0300

2026-11-03T10:40+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт подсолнечного масла в ОАЭ в 18 раз в годовом выражении в весе и 21 раз - в стоимости, до 27 тысяч тонн на более 38 миллионов долларов, что стало рекордным объемом даже за целый год, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за период с января по сентябрь 2026 года Россия экспортировала в ОАЭ порядка 27 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму более 38 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 18 раз в весе и в 21 раз - в деньгах", - говорится в сообщении. "Всего за 9 месяцев 2026 года Россия отправила в Эмираты больше подсолнечного масла, чем за любой другой целый год в истории", - отметили в центре. Там уточнили, что прошлый рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда за весь год Россия ввезла в ОАЭ 18,4 тысячи тонн подсолнечного масла на 24,6 миллиона долларов.

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бизнес, россия, оаэ, агроэкспорт