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Казахстанским экспортерам упростили выход на рынок России

Казахстанским экспортерам упростили выход на рынок России - 03.11.2026, ПРАЙМ

Казахстанским экспортерам упростили выход на рынок России

Казахстанским экспортерам упростили выход на рынок России через механизм маркировки для 15 товарных групп с помощью единого оператора, сообщает министерство... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:41+0300

2026-11-03T11:41+0300

2026-11-03T11:41+0300

россия

бизнес

казахстан

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АСТАНА, 3 ноя - ПРАЙМ. Казахстанским экспортерам упростили выход на рынок России через механизм маркировки для 15 товарных групп с помощью единого оператора, сообщает министерство торговли и интеграции Казахстана. "В Казахстане запущен модуль заказа российских кодов маркировки для 15 новых товарных групп. Теперь отечественные производители и экспортеры, в том числе продавцы на маркетплейсах, могут получать необходимые коды через Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba для поставок продукции на российский рынок", - говорится в сообщении. Новый механизм охватывает следующие товарные группы: парфюмерия, шины и покрышки, фотоаппараты и фотовспышки, косметика и бытовая химия, детские игры и игрушки, упакованная вода, корма для животных, икра осетровых и лососевых рыб, велосипеды и велосипедные рамы, отдельные виды строительных материалов, антисептики и дезинфицирующие средства, кондитерские изделия, спортивное питание, консервы и растительные масла, отмечает минторговли. Запуск модуля направлен на устранение практических сложностей, возникающих из-за различий в сроках введения обязательной маркировки. Если в России товар уже подлежит маркировке, а в Казахстане такое требование еще не действует, для поставки на российский рынок предпринимателю необходимо получить российские коды, пояснило ведомство. "Коды с криптографической защитой формирует российский оператор ООО "Оператор-ЦРПТ", а казахстанский оператор обеспечивает их заказ и получение. Обмен данными между национальными системами осуществляется по защищенным каналам", - добавило министерство. Уточняется, что полученные коды предприниматель наносит на товары, предназначенные для ввоза в Россию. Механизм реализован в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2021 года, определяющим порядок взаимодействия национальных систем маркировки в Евразийском экономическом союзе. В минторговли Казахстана отметили, что между Казахстаном и Россией с 2024 года действует аналогичный механизм для товаров легкой промышленности. Подключение еще 15 товарных групп расширяет возможности казахстанского бизнеса и упрощает подготовку продукции к поставкам на российский рынок, добавило ведомство. Tanba - это единая государственная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в Казахстане. На каждую упаковку товара наносится уникальный 2D-код (Data Matrix). Путь товара отслеживается от завода или границы до продажи на кассе. Система создана для борьбы с контрафактом, подделками и теневой экономикой.

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россия, бизнес, казахстан