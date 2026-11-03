https://1prime.ru/20261103/rossija-874892264.html

Приставы в России взыскивают с Google 38,8 миллиарда рублей

Приставы в России взыскивают с Google 38,8 миллиарда рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

Приставы в России взыскивают с Google 38,8 миллиарда рублей

Судебные приставы в России взыскивают с Google около 38,8 миллиарда рублей, из которых 3,7 миллиарда - исполнительский сбор, следует из материалов приставов, с... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:53+0300

2026-11-03T12:53+0300

2026-11-03T12:53+0300

технологии

россия

гугл

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Судебные приставы в России взыскивают с Google около 38,8 миллиарда рублей, из которых 3,7 миллиарда - исполнительский сбор, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что в отношении Google с 2021 года возбуждено 66 исполнительных производств. С компании взыскивают 19,5 миллиарда рублей штрафов, 1,4 миллиона рублей по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и 15,4 миллиарда рублей - задолженность по исполнительным документам. Еще 3,7 миллиарда рублей - исполнительский сбор. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский в конце октября сообщил в суде, что российская "дочка" Google выплатила штрафы на 16,8 миллиарда рублей. Американской компании назначались, в том числе, миллиардные оборотные штрафы. В конце 2021 года суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Затем Google оштрафовали на 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.

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технологии, россия, гугл