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Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европе после США, говорится в докладе Международного... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:39+0300
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2026-11-03T13:39+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европе после США, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"СПГ сохранил позиции крупнейшего в Европе источника поставок первичного газа с долей 37% в первом–третьем кварталах 2026 года. Только на Соединенные Штаты приходилось более 60% от общего объема поставок СПГ в Европу в течение этого периода. Россия была вторым по величине поставщиком СПГ в Европе с долей 13% от общего объема импорта СПГ и с поставками, в основном сосредоточенными в Бельгии, Франции и Испании", - сказано в документе.
Общий импорт СПГ в Европу в январе-сентябре упал на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в первом квартале импорт сжиженного природного газа вырос примерно на 10%, достигнув рекордного уровня в 55 миллиардов кубометров. Однако этот рост был компенсирован снижением во втором-третьем кварталах, когда показатель упал на 12%.
Мировые поставки СПГ после закрытия Ормузского пролива снизились, и это привело к усилению конкуренции Европы и Азии за СПГ-грузы по краткосрочным контрактам, пишет МЭА. Азиатские спотовые цены на СПГ были выше европейских во втором-третьем кварталах, что способствовало перенаправлению грузов с сжиженным газом в Азию.
По данным МЭА, поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз в первом–третьем кварталах выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По оценкам, его доля в общем объеме спроса на газ в Европе составила около 8%.
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газ, россия, европа, азия, сша, мэа, ес
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ, США, МЭА, ЕС
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе
МЭА: Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе после США
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европе после США, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"СПГ сохранил позиции крупнейшего в Европе источника поставок первичного газа с долей 37% в первом–третьем кварталах 2026 года. Только на Соединенные Штаты приходилось более 60% от общего объема поставок СПГ в Европу в течение этого периода. Россия была вторым по величине поставщиком СПГ в Европе с долей 13% от общего объема импорта СПГ и с поставками, в основном сосредоточенными в Бельгии, Франции и Испании", - сказано в документе.
Общий импорт СПГ в Европу в январе-сентябре упал на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в первом квартале импорт сжиженного природного газа вырос примерно на 10%, достигнув рекордного уровня в 55 миллиардов кубометров. Однако этот рост был компенсирован снижением во втором-третьем кварталах, когда показатель упал на 12%.
Мировые поставки СПГ после закрытия Ормузского пролива снизились, и это привело к усилению конкуренции Европы и Азии за СПГ-грузы по краткосрочным контрактам, пишет МЭА. Азиатские спотовые цены на СПГ были выше европейских во втором-третьем кварталах, что способствовало перенаправлению грузов с сжиженным газом в Азию.
По данным МЭА, поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз в первом–третьем кварталах выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По оценкам, его доля в общем объеме спроса на газ в Европе составила около 8%.