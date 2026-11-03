Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/rossija-874894606.html
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европе после США, говорится в докладе Международного... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:39+0300
2026-11-03T13:39+0300
газ
россия
европа
азия
сша
мэа
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874894606.jpg?1793702362
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европе после США, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "СПГ сохранил позиции крупнейшего в Европе источника поставок первичного газа с долей 37% в первом–третьем кварталах 2026 года. Только на Соединенные Штаты приходилось более 60% от общего объема поставок СПГ в Европу в течение этого периода. Россия была вторым по величине поставщиком СПГ в Европе с долей 13% от общего объема импорта СПГ и с поставками, в основном сосредоточенными в Бельгии, Франции и Испании", - сказано в документе. Общий импорт СПГ в Европу в январе-сентябре упал на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в первом квартале импорт сжиженного природного газа вырос примерно на 10%, достигнув рекордного уровня в 55 миллиардов кубометров. Однако этот рост был компенсирован снижением во втором-третьем кварталах, когда показатель упал на 12%. Мировые поставки СПГ после закрытия Ормузского пролива снизились, и это привело к усилению конкуренции Европы и Азии за СПГ-грузы по краткосрочным контрактам, пишет МЭА. Азиатские спотовые цены на СПГ были выше европейских во втором-третьем кварталах, что способствовало перенаправлению грузов с сжиженным газом в Азию. По данным МЭА, поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз в первом–третьем кварталах выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По оценкам, его доля в общем объеме спроса на газ в Европе составила около 8%.
европа
азия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, европа, азия, сша, мэа, ес
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ, США, МЭА, ЕС
13:39 03.11.2026
 
Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе

МЭА: Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе после США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европе после США, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"СПГ сохранил позиции крупнейшего в Европе источника поставок первичного газа с долей 37% в первом–третьем кварталах 2026 года. Только на Соединенные Штаты приходилось более 60% от общего объема поставок СПГ в Европу в течение этого периода. Россия была вторым по величине поставщиком СПГ в Европе с долей 13% от общего объема импорта СПГ и с поставками, в основном сосредоточенными в Бельгии, Франции и Испании", - сказано в документе.
Общий импорт СПГ в Европу в январе-сентябре упал на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в первом квартале импорт сжиженного природного газа вырос примерно на 10%, достигнув рекордного уровня в 55 миллиардов кубометров. Однако этот рост был компенсирован снижением во втором-третьем кварталах, когда показатель упал на 12%.
Мировые поставки СПГ после закрытия Ормузского пролива снизились, и это привело к усилению конкуренции Европы и Азии за СПГ-грузы по краткосрочным контрактам, пишет МЭА. Азиатские спотовые цены на СПГ были выше европейских во втором-третьем кварталах, что способствовало перенаправлению грузов с сжиженным газом в Азию.
По данным МЭА, поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз в первом–третьем кварталах выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По оценкам, его доля в общем объеме спроса на газ в Европе составила около 8%.
 
ГазРОССИЯЕВРОПААЗИЯСШАМЭАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала