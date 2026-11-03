https://1prime.ru/20261103/rossija-874894606.html

Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе

Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе - 03.11.2026, ПРАЙМ

Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европе

Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европе после США, говорится в докладе Международного... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:39+0300

2026-11-03T13:39+0300

2026-11-03T13:39+0300

газ

россия

европа

азия

сша

мэа

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874894606.jpg?1793702362

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европе после США, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "СПГ сохранил позиции крупнейшего в Европе источника поставок первичного газа с долей 37% в первом–третьем кварталах 2026 года. Только на Соединенные Штаты приходилось более 60% от общего объема поставок СПГ в Европу в течение этого периода. Россия была вторым по величине поставщиком СПГ в Европе с долей 13% от общего объема импорта СПГ и с поставками, в основном сосредоточенными в Бельгии, Франции и Испании", - сказано в документе. Общий импорт СПГ в Европу в январе-сентябре упал на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в первом квартале импорт сжиженного природного газа вырос примерно на 10%, достигнув рекордного уровня в 55 миллиардов кубометров. Однако этот рост был компенсирован снижением во втором-третьем кварталах, когда показатель упал на 12%. Мировые поставки СПГ после закрытия Ормузского пролива снизились, и это привело к усилению конкуренции Европы и Азии за СПГ-грузы по краткосрочным контрактам, пишет МЭА. Азиатские спотовые цены на СПГ были выше европейских во втором-третьем кварталах, что способствовало перенаправлению грузов с сжиженным газом в Азию. По данным МЭА, поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз в первом–третьем кварталах выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По оценкам, его доля в общем объеме спроса на газ в Европе составила около 8%.

европа

азия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, азия, сша, мэа, ес