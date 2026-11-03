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Около 60% экспорта текстильной продукции Узбекистана поставляется в Россию - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Около 60% экспорта текстильной продукции Узбекистана поставляется в Россию
Около 60% экспорта текстильной продукции Узбекистана поставляется в Россию - 03.11.2026, ПРАЙМ
Около 60% экспорта текстильной продукции Узбекистана поставляется в Россию
Около 60% экспорта готовой текстильной продукции Узбекистана поставляется в Россию, сообщает торговое представительство РФ в республике. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:54+0300
2026-11-03T13:54+0300
бизнес
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – ПРАЙМ. Около 60% экспорта готовой текстильной продукции Узбекистана поставляется в Россию, сообщает торговое представительство РФ в республике. Во вторник при участии торгпредства России состоялась рабочая встреча делегации Республики Бурятия с представителями агентства по развитию легкой промышленности Узбекистана, отмечается в сообщении торгпредства. "Россия остается одним из ключевых рынков сбыта узбекистанской текстильной продукции: по информации агентства, около 60% готовой текстильной продукции, производимой в Узбекистане, поставляется на российский рынок", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства. Стороны обсудили возможности организации контрактного производства, локализации производственных мощностей на территории Узбекистана, а также перспективы развития промышленной кооперации, добавляется в сообщении. По данным узбекистанской статистики, в январе–сентябре 2026 года экспорт текстильной продукции из Узбекистана в стоимостном значении вырос на 28,1% по сравнению с годом ранее, до 2,4 миллиарда долларов (9,3% от общего объема экспорта страны). В структуре текстильного экспорта основную долю занимают готовые изделия (50,8%) и пряжа (33%).
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бизнес, россия, узбекистан
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
13:54 03.11.2026
 
Около 60% экспорта текстильной продукции Узбекистана поставляется в Россию

Около 60% экспорта готовой текстильной продукции Узбекистана поставляется в Россию

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – ПРАЙМ. Около 60% экспорта готовой текстильной продукции Узбекистана поставляется в Россию, сообщает торговое представительство РФ в республике.
Во вторник при участии торгпредства России состоялась рабочая встреча делегации Республики Бурятия с представителями агентства по развитию легкой промышленности Узбекистана, отмечается в сообщении торгпредства.
"Россия остается одним из ключевых рынков сбыта узбекистанской текстильной продукции: по информации агентства, около 60% готовой текстильной продукции, производимой в Узбекистане, поставляется на российский рынок", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.
Стороны обсудили возможности организации контрактного производства, локализации производственных мощностей на территории Узбекистана, а также перспективы развития промышленной кооперации, добавляется в сообщении.
По данным узбекистанской статистики, в январе–сентябре 2026 года экспорт текстильной продукции из Узбекистана в стоимостном значении вырос на 28,1% по сравнению с годом ранее, до 2,4 миллиарда долларов (9,3% от общего объема экспорта страны). В структуре текстильного экспорта основную долю занимают готовые изделия (50,8%) и пряжа (33%).
 
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