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В России появятся парковки для многодетных семей с новым дорожным знаком

В России появятся парковки для многодетных семей с новым дорожным знаком - 03.11.2026, ПРАЙМ

В России появятся парковки для многодетных семей с новым дорожным знаком

Парковки для многодетных семей с новым дорожным знаком появятся в России у школ, поликлиник, детских садов, аэропортов и вокзалов, сообщает Минтранс России. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:43+0300

2026-11-03T14:43+0300

2026-11-03T14:43+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Парковки для многодетных семей с новым дорожным знаком появятся в России у школ, поликлиник, детских садов, аэропортов и вокзалов, сообщает Минтранс России. Министерство напоминает, что проводит работу для улучшения удобства и доступности поездок для семей с детьми. "Парковки для многодетных семей. Они появятся у школ, поликлиник, детских садов, аэропортов и вокзалов. Для этого разработан новый дорожный знак. Сейчас готовятся изменения в ПДД и ГОСТы для его применения", - говорится в сообщении Минтранса. В июле текущего года министерство провело опрос подписчиков своего канала на платформе "Макс", в котором они выбирали внешний вид нового дорожного знака из нескольких предложенных. Итоговый вариант Минтранс представил в сентябре. Министерство в октябре сообщало, что изменения в ПДД, которыми вводится новый дорожный знак, будут внесены до конца 2026 года. Сам знак парковки для многодетных семей появится на дорогах России в 2027 году, сообщал в октябре занимавший тогда пост министра транспорта России Андрей Никитин на вопрос РИА Новости.

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