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"Россия" просит суд взыскать с "Первой инвестиционной компании" 388 млн руб

"Россия" просит суд взыскать с "Первой инвестиционной компании" 388 млн руб - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Россия" просит суд взыскать с "Первой инвестиционной компании" 388 млн руб

Авиакомпания "Россия" просит арбитражный суд Москвы взыскать с АО "Первая инвестиционная компания" более 388 миллионов рублей и обязать ответчика вернуть ей... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:49+0300

2026-11-03T14:49+0300

2026-11-03T14:49+0300

бизнес

россия

ютэйр

аэрофлот

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" просит арбитражный суд Москвы взыскать с АО "Первая инвестиционная компания" более 388 миллионов рублей и обязать ответчика вернуть ей авиадвигатели, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 23 октября, он пока оставлен без движения ввиду неполной уплаты госпошлины. Устранить недостаток истец должен до конца ноября. По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности "Первой инвестиционной компании" - "деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами". Среди дополнительных есть "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические". Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сентябре и октябре дважды отказал авиакомпании "Ютэйр", просившей принять предварительные обеспечительные меры в отношении "Первой инвестиционной компании" в виде ареста ее активов в пределах чуть более 1 миллиарда рублей. Суд пришел к выводу, что представленные "Ютэйром" документы, "характеризующие уголовно-правовую ситуацию вокруг ответчика, потенциальное хищение денежных средств, носят предположительный характер, достоверными доказательствами не подтверждены". Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Еще один участник группы - лоукостер "Победа".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ютэйр, аэрофлот