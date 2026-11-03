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"Россия" просит суд взыскать с "Первой инвестиционной компании" 388 млн руб - 03.11.2026, ПРАЙМ
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"Россия" просит суд взыскать с "Первой инвестиционной компании" 388 млн руб
"Россия" просит суд взыскать с "Первой инвестиционной компании" 388 млн руб - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Россия" просит суд взыскать с "Первой инвестиционной компании" 388 млн руб
Авиакомпания "Россия" просит арбитражный суд Москвы взыскать с АО "Первая инвестиционная компания" более 388 миллионов рублей и обязать ответчика вернуть ей... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:49+0300
2026-11-03T14:49+0300
бизнес
россия
ютэйр
аэрофлот
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" просит арбитражный суд Москвы взыскать с АО "Первая инвестиционная компания" более 388 миллионов рублей и обязать ответчика вернуть ей авиадвигатели, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 23 октября, он пока оставлен без движения ввиду неполной уплаты госпошлины. Устранить недостаток истец должен до конца ноября. По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности "Первой инвестиционной компании" - "деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами". Среди дополнительных есть "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические". Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сентябре и октябре дважды отказал авиакомпании "Ютэйр", просившей принять предварительные обеспечительные меры в отношении "Первой инвестиционной компании" в виде ареста ее активов в пределах чуть более 1 миллиарда рублей. Суд пришел к выводу, что представленные "Ютэйром" документы, "характеризующие уголовно-правовую ситуацию вокруг ответчика, потенциальное хищение денежных средств, носят предположительный характер, достоверными доказательствами не подтверждены". Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Еще один участник группы - лоукостер "Победа".
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
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бизнес, россия, ютэйр, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, ЮТэйр, Аэрофлот
14:49 03.11.2026
 
"Россия" просит суд взыскать с "Первой инвестиционной компании" 388 млн руб

"Россия" просит суд взыскать с "Первой инвестиционной компании" 388 миллионов рублей

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" просит арбитражный суд Москвы взыскать с АО "Первая инвестиционная компания" более 388 миллионов рублей и обязать ответчика вернуть ей авиадвигатели, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 23 октября, он пока оставлен без движения ввиду неполной уплаты госпошлины. Устранить недостаток истец должен до конца ноября.
По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности "Первой инвестиционной компании" - "деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами". Среди дополнительных есть "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические".
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сентябре и октябре дважды отказал авиакомпании "Ютэйр", просившей принять предварительные обеспечительные меры в отношении "Первой инвестиционной компании" в виде ареста ее активов в пределах чуть более 1 миллиарда рублей.
Суд пришел к выводу, что представленные "Ютэйром" документы, "характеризующие уголовно-правовую ситуацию вокруг ответчика, потенциальное хищение денежных средств, носят предположительный характер, достоверными доказательствами не подтверждены".
Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Еще один участник группы - лоукостер "Победа".
 
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