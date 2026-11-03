https://1prime.ru/20261103/rossija-874898225.html

Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий до 40%

Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий до 40% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий до 40%

Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий на внутреннем рынке до 40% к 2030 году, следует из презентации замглавы Минпромторга РФ... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:52+0300

2026-11-03T14:52+0300

2026-11-03T14:52+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий на внутреннем рынке до 40% к 2030 году, следует из презентации замглавы Минпромторга РФ Екатерины Приезжевой, представленной в рамках конгресса "Национальное здравоохранение". "Цели федпроекта ("Промышленность для здравоохранения" - ред.) к 2030 году: 90% - доля отечественного производства лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП; 40% - доля отечественного производства медицинских изделий", - говорится в материалах. Отмечается, что доля отечественных медицинских изделий на российском рынке по итогам 2025 года составила 31,46% в стоимостном выражении. В июле Приезжева рассказала РИА Новости, что российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров. Доля российских лекарств на внутреннем рынке уже превысила 67% в натуральном выражении, а в госзакупках - 88%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг