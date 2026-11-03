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Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий до 40% - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий до 40%
Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий до 40% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий до 40%
Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий на внутреннем рынке до 40% к 2030 году, следует из презентации замглавы Минпромторга РФ... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:52+0300
2026-11-03T14:52+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий на внутреннем рынке до 40% к 2030 году, следует из презентации замглавы Минпромторга РФ Екатерины Приезжевой, представленной в рамках конгресса "Национальное здравоохранение". "Цели федпроекта ("Промышленность для здравоохранения" - ред.) к 2030 году: 90% - доля отечественного производства лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП; 40% - доля отечественного производства медицинских изделий", - говорится в материалах. Отмечается, что доля отечественных медицинских изделий на российском рынке по итогам 2025 года составила 31,46% в стоимостном выражении. В июле Приезжева рассказала РИА Новости, что российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров. Доля российских лекарств на внутреннем рынке уже превысила 67% в натуральном выражении, а в госзакупках - 88%.
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192
40
192
40
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40
192
40
бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
14:52 03.11.2026
 
Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий до 40%

Минпромторг: доля отечественных медизделий на внутреннем рынке вырастет до 40% к 2030 году

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить долю отечественных медицинских изделий на внутреннем рынке до 40% к 2030 году, следует из презентации замглавы Минпромторга РФ Екатерины Приезжевой, представленной в рамках конгресса "Национальное здравоохранение".
"Цели федпроекта ("Промышленность для здравоохранения" - ред.) к 2030 году: 90% - доля отечественного производства лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП; 40% - доля отечественного производства медицинских изделий", - говорится в материалах.
Отмечается, что доля отечественных медицинских изделий на российском рынке по итогам 2025 года составила 31,46% в стоимостном выражении.
В июле Приезжева рассказала РИА Новости, что российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров. Доля российских лекарств на внутреннем рынке уже превысила 67% в натуральном выражении, а в госзакупках - 88%.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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