https://1prime.ru/20261103/rossija-874899417.html

В России разработали ГОСТ на дирижабли

В России разработали ГОСТ на дирижабли - 03.11.2026, ПРАЙМ

В России разработали ГОСТ на дирижабли

ГОСТ с общими техническими условиями для дирижаблей разработали в России, он начнет действовать с 1 февраля 2027 года, следует из материалов Росстандарта, с... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:14+0300

2026-11-03T15:14+0300

2026-11-03T15:27+0300

россия

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ с общими техническими условиями для дирижаблей разработали в России, он начнет действовать с 1 февраля 2027 года, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. Стандарт будет распространяться не только на дирижабли, но и на их составные части, а также на объекты наземной инфраструктуры для них. ГОСТ содержит общие технические условия для дирижаблей различного назначения – мягкой, полумягкой, полужесткой и жесткой конструкции. При этом ГОСТы в России носят добровольный характер применения. Их разработка и внедрение направлены для повышения уровня безопасности и качества. Кроме того, стандарты обеспечивают защиту прав потребителей.

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