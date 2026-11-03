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Россия и Буркина-Фасо безвозмездно передадут вакцины от оспы птиц
Россия и Буркина-Фасо безвозмездно передадут вакцины от оспы птиц - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Буркина-Фасо безвозмездно передадут вакцины от оспы птиц
Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение, по которому африканской стране безвозмездно передадут вакцины против болезни Ньюкасла и оспы птиц, сообщил... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:15+0300
2026-11-03T16:15+0300
2026-11-03T16:15+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение, по которому африканской стране безвозмездно передадут вакцины против болезни Ньюкасла и оспы птиц, сообщил Россельхознадзор.
"Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ" (федеральный центр охраны здоровья животных - ред.) и Центр закупок ветеринарных препаратов Буркина-Фасо заключили соглашение, направленное на расширение международного сотрудничества в сфере ветеринарии. Документ предусматривает безвозмездную передачу вакцин против болезни Ньюкасла и оспы птиц, а также научное сопровождение их применения", - говорится в сообщении.
Также специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ" обеспечат методическую и практическую поддержку при проведении вакцинации, для эффективного использования препаратов.
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бизнес, общество , здоровье, буркина-фасо, россельхознадзор
Бизнес, Общество , Здоровье, БУРКИНА-ФАСО, Россельхознадзор
Россия и Буркина-Фасо безвозмездно передадут вакцины от оспы птиц
Россия и Буркина-Фасо безвозмездно передадут вакцины против болезни Ньюкасла и оспы птиц
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение, по которому африканской стране безвозмездно передадут вакцины против болезни Ньюкасла и оспы птиц, сообщил Россельхознадзор.
"Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ" (федеральный центр охраны здоровья животных - ред.) и Центр закупок ветеринарных препаратов Буркина-Фасо заключили соглашение, направленное на расширение международного сотрудничества в сфере ветеринарии. Документ предусматривает безвозмездную передачу вакцин против болезни Ньюкасла и оспы птиц, а также научное сопровождение их применения", - говорится в сообщении.
Также специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ" обеспечат методическую и практическую поддержку при проведении вакцинации, для эффективного использования препаратов.