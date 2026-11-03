https://1prime.ru/20261103/rossija-874911870.html
Россия выловила рекордный объем сельди
Россия выловила рекордный объем сельди - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия выловила рекордный объем сельди
Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд, установленный в 1969 году, сообщил Рыбный союз. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T21:05+0300
2026-11-03T21:05+0300
2026-11-03T21:09+0300
россия
рыбный союз
рыба
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874911870.jpg?1793729395
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд, установленный в 1969 году, сообщил Рыбный союз. "Промысел тихоокеанской сельди установил абсолютный исторический рекорд - добыча превысила 612 тысяч тонн", - говорится в сообщении. В союзе уточнили, что предыдущий годовой рекорд, который держался с 1969 года и составлял 606 тысяч тонн, официально побит, а по итогам года будет установлен новый исторический максимум. "Текущий показатель вылова оставил позади прежний исторический максимум 1969 года (606 тысяч тонн)", - подчеркнули там.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рыбный союз, рыба
РОССИЯ, Рыбный союз, рыба
Россия выловила рекордный объем сельди
Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд, установленный в 1969 году, сообщил Рыбный союз.
"Промысел тихоокеанской сельди установил абсолютный исторический рекорд - добыча превысила 612 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
В союзе уточнили, что предыдущий годовой рекорд, который держался с 1969 года и составлял 606 тысяч тонн, официально побит, а по итогам года будет установлен новый исторический максимум.
"Текущий показатель вылова оставил позади прежний исторический максимум 1969 года (606 тысяч тонн)", - подчеркнули там.