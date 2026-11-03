https://1prime.ru/20261103/rossija-874911870.html

Россия выловила рекордный объем сельди

Россия выловила рекордный объем сельди - 03.11.2026, ПРАЙМ

Россия выловила рекордный объем сельди

Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд, установленный в 1969 году, сообщил Рыбный союз. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T21:05+0300

2026-11-03T21:05+0300

2026-11-03T21:09+0300

россия

рыбный союз

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд, установленный в 1969 году, сообщил Рыбный союз. "Промысел тихоокеанской сельди установил абсолютный исторический рекорд - добыча превысила 612 тысяч тонн", - говорится в сообщении. В союзе уточнили, что предыдущий годовой рекорд, который держался с 1969 года и составлял 606 тысяч тонн, официально побит, а по итогам года будет установлен новый исторический максимум. "Текущий показатель вылова оставил позади прежний исторический максимум 1969 года (606 тысяч тонн)", - подчеркнули там.

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россия, рыбный союз, рыба