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Россия выловила рекордный объем сельди - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Россия выловила рекордный объем сельди
Россия выловила рекордный объем сельди - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия выловила рекордный объем сельди
Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд, установленный в 1969 году, сообщил Рыбный союз. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T21:05+0300
2026-11-03T21:09+0300
россия
рыбный союз
рыба
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874911870.jpg?1793729395
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд, установленный в 1969 году, сообщил Рыбный союз. "Промысел тихоокеанской сельди установил абсолютный исторический рекорд - добыча превысила 612 тысяч тонн", - говорится в сообщении. В союзе уточнили, что предыдущий годовой рекорд, который держался с 1969 года и составлял 606 тысяч тонн, официально побит, а по итогам года будет установлен новый исторический максимум. "Текущий показатель вылова оставил позади прежний исторический максимум 1969 года (606 тысяч тонн)", - подчеркнули там.
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россия, рыбный союз, рыба
РОССИЯ, Рыбный союз, рыба
21:05 03.11.2026 (обновлено: 21:09 03.11.2026)
 
Россия выловила рекордный объем сельди

Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия выловила 612 тысяч тонн тихоокеанской сельди, побив исторический рекорд, установленный в 1969 году, сообщил Рыбный союз.
"Промысел тихоокеанской сельди установил абсолютный исторический рекорд - добыча превысила 612 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
В союзе уточнили, что предыдущий годовой рекорд, который держался с 1969 года и составлял 606 тысяч тонн, официально побит, а по итогам года будет установлен новый исторический максимум.
"Текущий показатель вылова оставил позади прежний исторический максимум 1969 года (606 тысяч тонн)", - подчеркнули там.
 
РОССИЯРыбный союзрыба
 
 
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