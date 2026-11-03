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Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek

Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek - 03.11.2026, ПРАЙМ

Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek

Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:47+0300

2026-11-03T12:47+0300

2026-11-03T12:47+0300

технологии

россия

общество

санкт-петербург

москва

свердловская область

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, массовый сбой начался в 12.05 мск во вторник и за сутки количеств жалоб достигло 1,9 тысячи. Кроме того, за последний час поступило 1,6 тысячи жалоб. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием сервиса, сбой мобильного приложения и на работу личного кабинета. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Самарской, Московской и Свердловской областей.

санкт-петербург

москва

свердловская область

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технологии, россия, общество , санкт-петербург, москва, свердловская область