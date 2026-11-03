https://1prime.ru/20261103/rossijane-874891716.html
Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek
Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek
Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:47+0300
2026-11-03T12:47+0300
2026-11-03T12:47+0300
технологии
россия
общество
санкт-петербург
москва
свердловская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874891716.jpg?1793699258
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, массовый сбой начался в 12.05 мск во вторник и за сутки количеств жалоб достигло 1,9 тысячи. Кроме того, за последний час поступило 1,6 тысячи жалоб.
В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием сервиса, сбой мобильного приложения и на работу личного кабинета.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Самарской, Московской и Свердловской областей.
санкт-петербург
москва
свердловская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , санкт-петербург, москва, свердловская область
Технологии, РОССИЯ, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Свердловская область
Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek
Detector404: россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе нейросети DeepSeek, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, массовый сбой начался в 12.05 мск во вторник и за сутки количеств жалоб достигло 1,9 тысячи. Кроме того, за последний час поступило 1,6 тысячи жалоб.
В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием сервиса, сбой мобильного приложения и на работу личного кабинета.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Самарской, Московской и Свердловской областей.