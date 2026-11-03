https://1prime.ru/20261103/rossijane-874901983.html

Россияне смогут сменить оператора сотовой связи через "Госуслуги"

Россияне смогут сменить оператора сотовой связи через "Госуслуги" - 03.11.2026, ПРАЙМ

Россияне смогут сменить оператора сотовой связи через "Госуслуги"

Россияне смогут сменить оператора мобильной связи через "Госуслуги", заявка автоматически перейдет к оператору базы данных перенесенных номеров, который... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:47+0300

2026-11-03T15:47+0300

2026-11-03T15:47+0300

технологии

бизнес

россия

минцифры

билайн

мегафон

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россияне смогут сменить оператора мобильной связи через "Госуслуги", заявка автоматически перейдет к оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса, сообщило Минцифры РФ. "Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на "Госуслугах". Заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс". Отмечается, что ранее существующие способы подачи заявки на перенос номера – на сайте или в офисе оператора – сохраняются. Так, к сервису подключены "Билайн", "Мегафон", МТС, Т2 и другие операторы, подключенные к базе данных перенесенных номеров. Для подачи заявления необходимо зайти в личный кабинет на "Госуслугах", перейти в профиль и нажать на "Сим-карты". После чего нужно выбрать номер и заполнить данные, следуя инструкции. После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с пользователем, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора. Например, это можно сделать лично в салоне связи оператора или дистанционно с электронной подписью. Операторы "большой четверки" и ряд других могут направить договор в приложение "Госключ". Затем абоненту выдадут сим-карту, на которую перенесут номер. "Подать заявку на перенос номера теперь также можно на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же можно посмотреть качество покрытия в конкретном регионе и сравнить тарифы операторов", - уточняется в сообщении Минцифры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, минцифры, билайн, мегафон