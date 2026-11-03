https://1prime.ru/20261103/rossijane-874901983.html
Россияне смогут сменить оператора сотовой связи через "Госуслуги"
Россияне смогут сменить оператора сотовой связи через "Госуслуги" - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут сменить оператора сотовой связи через "Госуслуги"
Россияне смогут сменить оператора мобильной связи через "Госуслуги", заявка автоматически перейдет к оператору базы данных перенесенных номеров, который... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:47+0300
2026-11-03T15:47+0300
2026-11-03T15:47+0300
технологии
бизнес
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минцифры
билайн
мегафон
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россияне смогут сменить оператора мобильной связи через "Госуслуги", заявка автоматически перейдет к оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса, сообщило Минцифры РФ.
"Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на "Госуслугах". Заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что ранее существующие способы подачи заявки на перенос номера – на сайте или в офисе оператора – сохраняются.
Так, к сервису подключены "Билайн", "Мегафон", МТС, Т2 и другие операторы, подключенные к базе данных перенесенных номеров.
Для подачи заявления необходимо зайти в личный кабинет на "Госуслугах", перейти в профиль и нажать на "Сим-карты". После чего нужно выбрать номер и заполнить данные, следуя инструкции.
После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с пользователем, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора. Например, это можно сделать лично в салоне связи оператора или дистанционно с электронной подписью. Операторы "большой четверки" и ряд других могут направить договор в приложение "Госключ". Затем абоненту выдадут сим-карту, на которую перенесут номер.
"Подать заявку на перенос номера теперь также можно на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же можно посмотреть качество покрытия в конкретном регионе и сравнить тарифы операторов", - уточняется в сообщении Минцифры.
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технологии, бизнес, россия, минцифры, билайн, мегафон
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Минцифры, Билайн, Мегафон
Россияне смогут сменить оператора сотовой связи через "Госуслуги"
Минцифры: россияне смогут сменить оператора мобильной связи через "Госуслуги"
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россияне смогут сменить оператора мобильной связи через "Госуслуги", заявка автоматически перейдет к оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса, сообщило Минцифры РФ.
"Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на "Госуслугах". Заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что ранее существующие способы подачи заявки на перенос номера – на сайте или в офисе оператора – сохраняются.
Так, к сервису подключены "Билайн", "Мегафон", МТС, Т2 и другие операторы, подключенные к базе данных перенесенных номеров.
Для подачи заявления необходимо зайти в личный кабинет на "Госуслугах", перейти в профиль и нажать на "Сим-карты". После чего нужно выбрать номер и заполнить данные, следуя инструкции.
После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с пользователем, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора. Например, это можно сделать лично в салоне связи оператора или дистанционно с электронной подписью. Операторы "большой четверки" и ряд других могут направить договор в приложение "Госключ". Затем абоненту выдадут сим-карту, на которую перенесут номер.
"Подать заявку на перенос номера теперь также можно на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же можно посмотреть качество покрытия в конкретном регионе и сравнить тарифы операторов", - уточняется в сообщении Минцифры.