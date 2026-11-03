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В РСТ рассказали о въезде иностранцев в Россию по электронной визе

В РСТ рассказали о въезде иностранцев в Россию по электронной визе - 03.11.2026, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о въезде иностранцев в Россию по электронной визе

Въезд иностранных граждан в Россию по электронной визе через все международные пассажирские пункты пропуска позволит расширить выбор маршрутов по стране для... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:26+0300

2026-11-03T15:26+0300

2026-11-03T15:36+0300

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российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Въезд иностранных граждан в Россию по электронной визе через все международные пассажирские пункты пропуска позволит расширить выбор маршрутов по стране для путешественников из других стран, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Иностранцам могут разрешить находиться в России по единой электронной визе до 45 суток вместо нынешних 30, следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в закон о порядке выезда из РФ и въезда в страну. Документом также предусмотрена отмена ограничений на въезд и выезд по единой электронной визе через специально оборудованные пункты пропуска. После принятия поправок воспользоваться такой визой можно будет через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения. "Возможность въезда по электронной визе через все международные пассажирские пункты пропуска расширит выбор маршрутов для иностранных туристов в России", - говорится в сообщении. При этом увеличение разрешенного срока пребывания с 30 до 45 дней существенно не повлияет на организованный турпоток в Россию, так как большинство туров иностранных граждан укладываются в одну-две недели, отметил союз. По данным туроператоров, иностранные гости чаще всего въезжают по электронной визе через аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, добавляется в сообщении РСТ. "При этом действующий перечень пунктов пропуска уже включает аэропорты Казани, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Минеральных Вод и других городов", - отмечается в сообщении.

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