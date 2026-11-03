https://1prime.ru/20261103/rubl-874910294.html

"Медведи не планируют отступать": аналитики оценили динамику курса рубля

"Медведи не планируют отступать": аналитики оценили динамику курса рубля - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Медведи не планируют отступать": аналитики оценили динамику курса рубля

Рубль во вторник немного подрос при поддержке ряда факторов, несмотря на снижение нефтяных котировок в последние дни, следует из данных Московской биржи и... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:47+0300

2026-11-03T19:47+0300

2026-11-03T19:47+0300

экономика

рынок

торги

валюта

рубль

курсы валют

россия

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/14/866690953_0:83:3347:1966_1920x0_80_0_0_e4581b0db946c945c75cf8c74b05b50f.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Рубль во вторник немного подрос при поддержке ряда факторов, несмотря на снижение нефтяных котировок в последние дни, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 12,19 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дешевел на 1,24%, до 103,47 доллара за баррель. За день юань снизился на 0,32%. При этом курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,14-12,26 рубля. "Российская валюта остается относительно устойчивой, несмотря на падение нефтяных котировок. Поддержку рублю продолжают оказывать продажи экспортной выручки и сдержанный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. "На динамике курса рубля сказался уход с рынка части валютного предложения, связанного с налоговым периодом. Кроме того, рублевые активы чутко реагируют на поступающие новости", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Среди новостей Смирнов отмечает, что переговорный процесс развивается, названа дата трехсторонних переговоров РФ - США - Украина. Прогнозы "Минфин 5 ноября сообщит об объеме операций с валютой по бюджетному правилу до начала декабря. Рост покупок может оказать умеренное давление на рубль. Тем не менее, трансляция в курс высоких нефтяных цен начала осени и жесткий курс ДКП не дадут валютам уйти далеко от текущих уровней", - рассказал Смирнов. Краткосрочно он прогнозирует 80,5-82,5 рубля за доллар и 12,05-12,35 рубля за юань. Котировки держатся вблизи верхней границы канала, медведи не планируют отступать и высока вероятность выхода в район 12,3 рубля за юань, делится Анна Кокорева из "БКС Мир инвестиций".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, валюта, рубль, курсы валют, россия