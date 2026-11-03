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"Медведи не планируют отступать": аналитики оценили динамику курса рубля
"Медведи не планируют отступать": аналитики оценили динамику курса рубля - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Медведи не планируют отступать": аналитики оценили динамику курса рубля
Рубль во вторник немного подрос при поддержке ряда факторов, несмотря на снижение нефтяных котировок в последние дни, следует из данных Московской биржи и... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:47+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Рубль во вторник немного подрос при поддержке ряда факторов, несмотря на снижение нефтяных котировок в последние дни, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 12,19 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дешевел на 1,24%, до 103,47 доллара за баррель. За день юань снизился на 0,32%. При этом курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,14-12,26 рубля. "Российская валюта остается относительно устойчивой, несмотря на падение нефтяных котировок. Поддержку рублю продолжают оказывать продажи экспортной выручки и сдержанный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. "На динамике курса рубля сказался уход с рынка части валютного предложения, связанного с налоговым периодом. Кроме того, рублевые активы чутко реагируют на поступающие новости", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Среди новостей Смирнов отмечает, что переговорный процесс развивается, названа дата трехсторонних переговоров РФ - США - Украина. Прогнозы "Минфин 5 ноября сообщит об объеме операций с валютой по бюджетному правилу до начала декабря. Рост покупок может оказать умеренное давление на рубль. Тем не менее, трансляция в курс высоких нефтяных цен начала осени и жесткий курс ДКП не дадут валютам уйти далеко от текущих уровней", - рассказал Смирнов. Краткосрочно он прогнозирует 80,5-82,5 рубля за доллар и 12,05-12,35 рубля за юань. Котировки держатся вблизи верхней границы канала, медведи не планируют отступать и высока вероятность выхода в район 12,3 рубля за юань, делится Анна Кокорева из "БКС Мир инвестиций".
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рынок, торги, валюта, рубль, курсы валют, россия
Экономика, Рынок, Торги, валюта, рубль, Курсы валют, РОССИЯ
"Медведи не планируют отступать": аналитики оценили динамику курса рубля
Смирнов: краткосрочно курс доллара будет 80,5-82,5 рубля, юаня — 12,05-12,35 рубля
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Рубль во вторник немного подрос при поддержке ряда факторов, несмотря на снижение нефтяных котировок в последние дни, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 12,19 рубля.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дешевел на 1,24%, до 103,47 доллара за баррель.
За день юань снизился на 0,32%. При этом курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,14-12,26 рубля.
"Российская валюта остается относительно устойчивой, несмотря на падение нефтяных котировок. Поддержку рублю продолжают оказывать продажи экспортной выручки и сдержанный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
"На динамике курса рубля сказался уход с рынка части валютного предложения, связанного с налоговым периодом. Кроме того, рублевые активы чутко реагируют на поступающие новости", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Среди новостей Смирнов отмечает, что переговорный процесс развивается, названа дата трехсторонних переговоров РФ - США - Украина.
"Минфин 5 ноября сообщит об объеме операций с валютой по бюджетному правилу до начала декабря. Рост покупок может оказать умеренное давление на рубль. Тем не менее, трансляция в курс высоких нефтяных цен начала осени и жесткий курс ДКП не дадут валютам уйти далеко от текущих уровней", - рассказал Смирнов.
Краткосрочно он прогнозирует 80,5-82,5 рубля за доллар и 12,05-12,35 рубля за юань.
Котировки держатся вблизи верхней границы канала, медведи не планируют отступать и высока вероятность выхода в район 12,3 рубля за юань, делится Анна Кокорева из "БКС Мир инвестиций".