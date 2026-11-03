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Румыния не откажется от российского газа при ослаблении санкций - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Румыния не откажется от российского газа при ослаблении санкций
Румыния не откажется от российского газа при ослаблении санкций - 03.11.2026, ПРАЙМ
Румыния не откажется от российского газа при ослаблении санкций
Румыния не откажется от покупки российского газа в случае, если международные ограничения будут ослаблены, в том числе если будут сняты санкции и смягчен запрет | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:56+0300
2026-11-03T11:56+0300
газ
румыния
турция
черное море
владимир путин
ес
газопровод "турецкий поток"
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АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Румыния не откажется от покупки российского газа в случае, если международные ограничения будут ослаблены, в том числе если будут сняты санкции и смягчен запрет на покупку со стороны ЕС, заявил госсекретарь министерства энергетики Румынии Мариус-Виорел Поша. Он уточнил, что на текущий момент Румыния готовится к тому, чтобы полностью отказаться от использования российского газа. "На данный момент ситуация у нас стабильная, но если будут введены новые санкции - или, наоборот, если санкций не будет, - то все может измениться. Если кто-то заявит: "Хорошо, с точки зрения международного права вы можете покупать российский газ", - никто возражать не станет", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec. Румыния получает газ из России через экспортный газопровод "Турецкий поток", который идет в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы: Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьезные последствия, включая рост издержек для других стран. Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года.
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газ, румыния, турция, черное море, владимир путин, ес, газопровод "турецкий поток"
Газ, РУМЫНИЯ, ТУРЦИЯ, Черное море, Владимир Путин, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
11:56 03.11.2026
 
Румыния не откажется от российского газа при ослаблении санкций

Поша: Румыния не откажется от российского газа при ослаблении санкций

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АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Румыния не откажется от покупки российского газа в случае, если международные ограничения будут ослаблены, в том числе если будут сняты санкции и смягчен запрет на покупку со стороны ЕС, заявил госсекретарь министерства энергетики Румынии Мариус-Виорел Поша.
Он уточнил, что на текущий момент Румыния готовится к тому, чтобы полностью отказаться от использования российского газа.
"На данный момент ситуация у нас стабильная, но если будут введены новые санкции - или, наоборот, если санкций не будет, - то все может измениться. Если кто-то заявит: "Хорошо, с точки зрения международного права вы можете покупать российский газ", - никто возражать не станет", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec.
Румыния получает газ из России через экспортный газопровод "Турецкий поток", который идет в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы: Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьезные последствия, включая рост издержек для других стран.
Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года.
 
ГазРУМЫНИЯТУРЦИЯЧерное мореВладимир ПутинЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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