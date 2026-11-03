https://1prime.ru/20261103/rumynija-874890413.html

Румыния не откажется от российского газа при ослаблении санкций

Румыния не откажется от российского газа при ослаблении санкций - 03.11.2026, ПРАЙМ

Румыния не откажется от российского газа при ослаблении санкций

Румыния не откажется от покупки российского газа в случае, если международные ограничения будут ослаблены, в том числе если будут сняты санкции и смягчен запрет | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:56+0300

2026-11-03T11:56+0300

2026-11-03T11:56+0300

газ

румыния

турция

черное море

владимир путин

ес

газопровод "турецкий поток"

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АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Румыния не откажется от покупки российского газа в случае, если международные ограничения будут ослаблены, в том числе если будут сняты санкции и смягчен запрет на покупку со стороны ЕС, заявил госсекретарь министерства энергетики Румынии Мариус-Виорел Поша. Он уточнил, что на текущий момент Румыния готовится к тому, чтобы полностью отказаться от использования российского газа. "На данный момент ситуация у нас стабильная, но если будут введены новые санкции - или, наоборот, если санкций не будет, - то все может измениться. Если кто-то заявит: "Хорошо, с точки зрения международного права вы можете покупать российский газ", - никто возражать не станет", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec. Румыния получает газ из России через экспортный газопровод "Турецкий поток", который идет в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы: Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьезные последствия, включая рост издержек для других стран. Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года.

румыния

турция

черное море

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газ, румыния, турция, черное море, владимир путин, ес, газопровод "турецкий поток"