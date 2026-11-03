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Российский рынок акций растерял утренний рост - 03.11.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261103/rynok-874901139.html
Российский рынок акций растерял утренний рост
Российский рынок акций растерял утренний рост - 03.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растерял утренний рост
Российский рынок растерял утренний рост и перешел к возрастающему снижению днем вторника, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:38+0300
2026-11-03T15:38+0300
экономика
рынок
торги
россия
мосбиржа
акции
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874901139.jpg?1793709503
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок растерял утренний рост и перешел к возрастающему снижению днем вторника, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.14 мск снижается на 0,92% относительно предыдущего закрытия, до 2433 пунктов. Рынок растерял утренний рост, несмотря на появление конкретных сроков возобновления переговоров об украинском конфликте. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины пройдет 10–11 ноября в Абу-Даби, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. "Вечером американские избиратели проголосуют на промежуточных выборах в Конгресс США, по результатам которых республиканцы могут утратить большинство голосов... Это в перспективе может не лучшим образом отразиться на дипломатических контактах США и Россией. В результате инвесторы на российском рынке не торопятся наращивать позиции на рынке акций", - отметили аналитики компании "Цифра брокер". В лидерах снижения капитализации - акции ВК (−4,5%), "ИКС 5" (−3,89%), "Ренессанса" (−3,84%), "Совкомфлота" (−3,61%), "Ростелекома" (−3,5%). Акции ВК дешевеют на фиксации прибыли после стремительного роста за предыдущие две торговые сессии. За этот период бумаги подорожали более чем на 50%, поэтому часть инвесторов предпочитает закрывать позиции, рассказал Чернов. В лидерах роста стоимости - акции "Позитива" (+5,44%), "Озона" (+2,18%), "Московского кредитного банка" (+1,07%), "Циана" (+0,84%), "Эн+" (+0,57%). "В конечном счете рыночная волатильность в ближайшие пару дней может повыситься, что тем не менее не отменяет позитивного импульса на российском рынке акций, пока значение индекса Мосбиржи остается выше 2390 пунктов, где находится поддержка в виде 50-дневного экспоненциального скользящего среднего", - считают аналитики из компании "Цифра брокер".
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192
40
192
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рынок, торги, россия, мосбиржа, акции
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, Мосбиржа, Акции
15:38 03.11.2026
 
Российский рынок акций растерял утренний рост

"Цифра брокер": инвесторы не торопятся наращивать позиции на российском рынке акций

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок растерял утренний рост и перешел к возрастающему снижению днем вторника, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.14 мск снижается на 0,92% относительно предыдущего закрытия, до 2433 пунктов.
Рынок растерял утренний рост, несмотря на появление конкретных сроков возобновления переговоров об украинском конфликте. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины пройдет 10–11 ноября в Абу-Даби, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
"Вечером американские избиратели проголосуют на промежуточных выборах в Конгресс США, по результатам которых республиканцы могут утратить большинство голосов... Это в перспективе может не лучшим образом отразиться на дипломатических контактах США и Россией. В результате инвесторы на российском рынке не торопятся наращивать позиции на рынке акций", - отметили аналитики компании "Цифра брокер".
В лидерах снижения капитализации - акции ВК (−4,5%), "ИКС 5" (−3,89%), "Ренессанса" (−3,84%), "Совкомфлота" (−3,61%), "Ростелекома" (−3,5%).
Акции ВК дешевеют на фиксации прибыли после стремительного роста за предыдущие две торговые сессии. За этот период бумаги подорожали более чем на 50%, поэтому часть инвесторов предпочитает закрывать позиции, рассказал Чернов.
В лидерах роста стоимости - акции "Позитива" (+5,44%), "Озона" (+2,18%), "Московского кредитного банка" (+1,07%), "Циана" (+0,84%), "Эн+" (+0,57%).
"В конечном счете рыночная волатильность в ближайшие пару дней может повыситься, что тем не менее не отменяет позитивного импульса на российском рынке акций, пока значение индекса Мосбиржи остается выше 2390 пунктов, где находится поддержка в виде 50-дневного экспоненциального скользящего среднего", - считают аналитики из компании "Цифра брокер".
 
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