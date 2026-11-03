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РЖД утвердили новую награду

РЖД утвердили новую награду - 03.11.2026, ПРАЙМ

РЖД утвердили новую награду

РЖД утвердили новую награду: медаль "За мужество и самоотверженность", сообщает корпоративное телевидение холдинга. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:34+0300

2026-11-03T14:34+0300

2026-11-03T14:34+0300

олег белозеров

ржд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874897230.jpg?1793705670

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. РЖД утвердили новую награду: медаль "За мужество и самоотверженность", сообщает корпоративное телевидение холдинга. "В РЖД утвердили новую награду – медаль "За мужество и самоотверженность". Об этом на сетевом селекторном совещании рассказал глава холдинга Олег Белозеров. Встреча прошла накануне Дня народного единства", - сообщает РЖД-ТВ. Гендиректор компании поздравил коллектив и вручил различные государственные и ведомственные награды работникам, которые проявили высочайший профессионализм и ответственность на вверенных участках работы. "Российские железные дороги" входят в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала свою деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация, полномочия акционера осуществляет правительство России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олег белозеров, ржд