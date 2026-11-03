https://1prime.ru/20261103/rzhd-874897230.html
РЖД утвердили новую награду
РЖД утвердили новую награду - 03.11.2026, ПРАЙМ
РЖД утвердили новую награду
РЖД утвердили новую награду: медаль "За мужество и самоотверженность", сообщает корпоративное телевидение холдинга. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:34+0300
2026-11-03T14:34+0300
2026-11-03T14:34+0300
олег белозеров
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874897230.jpg?1793705670
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. РЖД утвердили новую награду: медаль "За мужество и самоотверженность", сообщает корпоративное телевидение холдинга.
"В РЖД утвердили новую награду – медаль "За мужество и самоотверженность". Об этом на сетевом селекторном совещании рассказал глава холдинга Олег Белозеров. Встреча прошла накануне Дня народного единства", - сообщает РЖД-ТВ.
Гендиректор компании поздравил коллектив и вручил различные государственные и ведомственные награды работникам, которые проявили высочайший профессионализм и ответственность на вверенных участках работы.
"Российские железные дороги" входят в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала свою деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация, полномочия акционера осуществляет правительство России.
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олег белозеров, ржд
РЖД утвердили новую награду
РЖД утвердили новую награду: медаль "За мужество и самоотверженность"
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. РЖД утвердили новую награду: медаль "За мужество и самоотверженность", сообщает корпоративное телевидение холдинга.
"В РЖД утвердили новую награду – медаль "За мужество и самоотверженность". Об этом на сетевом селекторном совещании рассказал глава холдинга Олег Белозеров. Встреча прошла накануне Дня народного единства", - сообщает РЖД-ТВ.
Гендиректор компании поздравил коллектив и вручил различные государственные и ведомственные награды работникам, которые проявили высочайший профессионализм и ответственность на вверенных участках работы.
"Российские железные дороги" входят в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала свою деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация, полномочия акционера осуществляет правительство России.