https://1prime.ru/20261103/sanktsii-874883584.html
Россия в ответ на санкции ЕС может повысить пошлины
Россия в ответ на санкции ЕС может повысить пошлины - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия в ответ на санкции ЕС может повысить пошлины
Россия в ответ на санкции Евросоюза может повысить ставки ввозных таможенных пошлин на определенную продукцию, либо ограничить ввоз ряда товаров из Европы,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T08:34+0300
2026-11-03T08:34+0300
2026-11-03T08:34+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в ответ на санкции Евросоюза может повысить ставки ввозных таможенных пошлин на определенную продукцию, либо ограничить ввоз ряда товаров из Европы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В России давно сформирован межведомственный механизм, в рамках которого оперативно вырабатываются и принимаются соответствующие решения в контексте западных санкций, пояснил дипломат. "Такие меры могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие ", - сказал он агентству При этом, отметил дипломат, любые подобные решения со стороны России принимаются "после всестороннего анализа с участием представителей всех заинтересованных органов власти и бизнеса в целях исключения негативных последствий для внутреннего рынка и отечественных предприятий". В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, бизнес, запад, европа, владимир путин, ес, мид рф
РОССИЯ, Бизнес, ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, ЕС, МИД РФ
Россия в ответ на санкции ЕС может повысить пошлины
МИД: Россия в ответ на санкции ЕС может повысить ставки ввозных таможенных пошлин
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в ответ на санкции Евросоюза может повысить ставки ввозных таможенных пошлин на определенную продукцию, либо ограничить ввоз ряда товаров из Европы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
В России давно сформирован межведомственный механизм, в рамках которого оперативно вырабатываются и принимаются соответствующие решения в контексте западных санкций, пояснил дипломат.
"Такие меры могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие ", - сказал он агентству
При этом, отметил дипломат, любые подобные решения со стороны России принимаются "после всестороннего анализа с участием представителей всех заинтересованных органов власти и бизнеса в целях исключения негативных последствий для внутреннего рынка и отечественных предприятий".
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.