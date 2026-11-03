https://1prime.ru/20261103/sanktsii-874883584.html

Россия в ответ на санкции ЕС может повысить пошлины

Россия в ответ на санкции ЕС может повысить пошлины - 03.11.2026, ПРАЙМ

Россия в ответ на санкции ЕС может повысить пошлины

Россия в ответ на санкции Евросоюза может повысить ставки ввозных таможенных пошлин на определенную продукцию, либо ограничить ввоз ряда товаров из Европы,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T08:34+0300

2026-11-03T08:34+0300

2026-11-03T08:34+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия в ответ на санкции Евросоюза может повысить ставки ввозных таможенных пошлин на определенную продукцию, либо ограничить ввоз ряда товаров из Европы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В России давно сформирован межведомственный механизм, в рамках которого оперативно вырабатываются и принимаются соответствующие решения в контексте западных санкций, пояснил дипломат. "Такие меры могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие ", - сказал он агентству При этом, отметил дипломат, любые подобные решения со стороны России принимаются "после всестороннего анализа с участием представителей всех заинтересованных органов власти и бизнеса в целях исключения негативных последствий для внутреннего рынка и отечественных предприятий". В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, запад, европа, владимир путин, ес, мид рф