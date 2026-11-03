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Schaeffler планирует ликвидировать 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Schaeffler планирует ликвидировать 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру
Schaeffler планирует ликвидировать 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру - 03.11.2026, ПРАЙМ
Schaeffler планирует ликвидировать 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру
Немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler сообщил о планах ликвидировать почти 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру и закрыть четыре... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:29+0300
2026-11-03T13:29+0300
бизнес
германия
берлин
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БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler сообщил о планах ликвидировать почти 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру и закрыть четыре производственные площадки внутри страны. "В рамках программы экономии в европейском регионе планируется сократить в общей сложности 3460 рабочих мест. Из них около 2 660 рабочих мест придется на Германию, а около 800 - остальные страны Европы", - говорится в сообщении компании на ее сайте. Кроме того, будут закрыты заводы компании в Дортмунде и Морбахе, выпускающие компоненты для двигателей внутреннего сгорания. Также полностью прекратит свою деятельность филиал в Берлине, где сейчас заняты около 270 человек. Помимо этого планируется закрыть производственную площадку в Швальбахе, а также инструментальное производство в Хехштадте. Структурные сокращения также затронут ключевые заводы компании в Херцогенаурахе, Бюле, Нюрнберге и Регенсбурге. Как заявил генеральный директор Schaeffler Клаус Розенфельд, единовременные затраты на реструктуризацию составят порядка 480 миллионов евро. Однако компания рассчитывает, что эти меры позволят увеличить ежегодную операционную прибыль на 300 миллионов евро начиная с 2030 года.
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бизнес, германия, берлин
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Берлин
13:29 03.11.2026
 
Schaeffler планирует ликвидировать 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру

Schaeffler ликвидирует 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2026
© fotolia.com / DOC RABE Media
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БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler сообщил о планах ликвидировать почти 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру и закрыть четыре производственные площадки внутри страны.
"В рамках программы экономии в европейском регионе планируется сократить в общей сложности 3460 рабочих мест. Из них около 2 660 рабочих мест придется на Германию, а около 800 - остальные страны Европы", - говорится в сообщении компании на ее сайте.
Кроме того, будут закрыты заводы компании в Дортмунде и Морбахе, выпускающие компоненты для двигателей внутреннего сгорания. Также полностью прекратит свою деятельность филиал в Берлине, где сейчас заняты около 270 человек. Помимо этого планируется закрыть производственную площадку в Швальбахе, а также инструментальное производство в Хехштадте.
Структурные сокращения также затронут ключевые заводы компании в Херцогенаурахе, Бюле, Нюрнберге и Регенсбурге.
Как заявил генеральный директор Schaeffler Клаус Розенфельд, единовременные затраты на реструктуризацию составят порядка 480 миллионов евро. Однако компания рассчитывает, что эти меры позволят увеличить ежегодную операционную прибыль на 300 миллионов евро начиная с 2030 года.
 
БизнесГЕРМАНИЯБерлин
 
 
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