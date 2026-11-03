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Schaeffler планирует ликвидировать 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру

Schaeffler планирует ликвидировать 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру - 03.11.2026, ПРАЙМ

Schaeffler планирует ликвидировать 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру

Немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler сообщил о планах ликвидировать почти 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру и закрыть четыре... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:29+0300

2026-11-03T13:29+0300

2026-11-03T13:29+0300

бизнес

германия

берлин

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БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler сообщил о планах ликвидировать почти 3,5 тысячи рабочих мест по всему миру и закрыть четыре производственные площадки внутри страны. "В рамках программы экономии в европейском регионе планируется сократить в общей сложности 3460 рабочих мест. Из них около 2 660 рабочих мест придется на Германию, а около 800 - остальные страны Европы", - говорится в сообщении компании на ее сайте. Кроме того, будут закрыты заводы компании в Дортмунде и Морбахе, выпускающие компоненты для двигателей внутреннего сгорания. Также полностью прекратит свою деятельность филиал в Берлине, где сейчас заняты около 270 человек. Помимо этого планируется закрыть производственную площадку в Швальбахе, а также инструментальное производство в Хехштадте. Структурные сокращения также затронут ключевые заводы компании в Херцогенаурахе, Бюле, Нюрнберге и Регенсбурге. Как заявил генеральный директор Schaeffler Клаус Розенфельд, единовременные затраты на реструктуризацию составят порядка 480 миллионов евро. Однако компания рассчитывает, что эти меры позволят увеличить ежегодную операционную прибыль на 300 миллионов евро начиная с 2030 года.

германия

берлин

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бизнес, германия, берлин