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Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве

Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве - 03.11.2026, ПРАЙМ

Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве

Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий, рассказали РИА Новости в компании. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:39+0300

2026-11-03T16:39+0300

2026-11-03T16:39+0300

бизнес

россия

общество

москва

московская область

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юрент

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий, рассказали РИА Новости в компании. Первый снег выпал в Москве во вторник. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, гололедица может образоваться в Москве и Подмосковье уже в ближайшую ночь: этому способствуют осадки и снижение температуры ниже нулевой отметки. "Сейчас в связи с погодными условиями временно приостановили работу сервиса. Когда погодные условия снова будут благоприятными и безопасными, включим обратно", - сказали в "Юренте". Там отметили, что в первую очередь при закрытии сезона компания ориентируется на погодные условия. По словам пресс-службы, сезон завершается, когда начинает появляться наледь и ночная температура стабильно опускается ниже 0 градусов, так как при таких условиях поездки могут стать небезопасными для пользователей. "В ноябре сервис внимательно следит за погодой и ведет подготовку к переводу парка самокатов в сервисные центры", - прокомментировали в пресс-службе.

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