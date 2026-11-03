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Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве
Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве - 03.11.2026, ПРАЙМ
Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве
Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий, рассказали РИА Новости в компании. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:39+0300
2026-11-03T16:39+0300
бизнес
россия
общество
москва
московская область
подмосковье
юрент
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий, рассказали РИА Новости в компании. Первый снег выпал в Москве во вторник. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, гололедица может образоваться в Москве и Подмосковье уже в ближайшую ночь: этому способствуют осадки и снижение температуры ниже нулевой отметки. "Сейчас в связи с погодными условиями временно приостановили работу сервиса. Когда погодные условия снова будут благоприятными и безопасными, включим обратно", - сказали в "Юренте". Там отметили, что в первую очередь при закрытии сезона компания ориентируется на погодные условия. По словам пресс-службы, сезон завершается, когда начинает появляться наледь и ночная температура стабильно опускается ниже 0 градусов, так как при таких условиях поездки могут стать небезопасными для пользователей. "В ноябре сервис внимательно следит за погодой и ведет подготовку к переводу парка самокатов в сервисные центры", - прокомментировали в пресс-службе.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Юрент
16:39 03.11.2026
 
Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве

"Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий, рассказали РИА Новости в компании.
Первый снег выпал в Москве во вторник. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, гололедица может образоваться в Москве и Подмосковье уже в ближайшую ночь: этому способствуют осадки и снижение температуры ниже нулевой отметки.
"Сейчас в связи с погодными условиями временно приостановили работу сервиса. Когда погодные условия снова будут благоприятными и безопасными, включим обратно", - сказали в "Юренте".
Там отметили, что в первую очередь при закрытии сезона компания ориентируется на погодные условия. По словам пресс-службы, сезон завершается, когда начинает появляться наледь и ночная температура стабильно опускается ниже 0 градусов, так как при таких условиях поездки могут стать небезопасными для пользователей.
"В ноябре сервис внимательно следит за погодой и ведет подготовку к переводу парка самокатов в сервисные центры", - прокомментировали в пресс-службе.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕЮрент
 
 
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