https://1prime.ru/20261103/servis-874904808.html
Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве
Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве - 03.11.2026, ПРАЙМ
Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве
Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий, рассказали РИА Новости в компании. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:39+0300
2026-11-03T16:39+0300
2026-11-03T16:39+0300
бизнес
россия
общество
москва
московская область
подмосковье
юрент
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874904808.jpg?1793713178
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий, рассказали РИА Новости в компании.
Первый снег выпал в Москве во вторник. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, гололедица может образоваться в Москве и Подмосковье уже в ближайшую ночь: этому способствуют осадки и снижение температуры ниже нулевой отметки.
"Сейчас в связи с погодными условиями временно приостановили работу сервиса. Когда погодные условия снова будут благоприятными и безопасными, включим обратно", - сказали в "Юренте".
Там отметили, что в первую очередь при закрытии сезона компания ориентируется на погодные условия. По словам пресс-службы, сезон завершается, когда начинает появляться наледь и ночная температура стабильно опускается ниже 0 градусов, так как при таких условиях поездки могут стать небезопасными для пользователей.
"В ноябре сервис внимательно следит за погодой и ведет подготовку к переводу парка самокатов в сервисные центры", - прокомментировали в пресс-службе.
москва
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , москва, московская область, подмосковье, юрент
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Юрент
Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве
"Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "Юрент" приостановил прокат самокатов в Москве из-за погодных условий, рассказали РИА Новости в компании.
Первый снег выпал в Москве во вторник. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, гололедица может образоваться в Москве и Подмосковье уже в ближайшую ночь: этому способствуют осадки и снижение температуры ниже нулевой отметки.
"Сейчас в связи с погодными условиями временно приостановили работу сервиса. Когда погодные условия снова будут благоприятными и безопасными, включим обратно", - сказали в "Юренте".
Там отметили, что в первую очередь при закрытии сезона компания ориентируется на погодные условия. По словам пресс-службы, сезон завершается, когда начинает появляться наледь и ночная температура стабильно опускается ниже 0 градусов, так как при таких условиях поездки могут стать небезопасными для пользователей.
"В ноябре сервис внимательно следит за погодой и ведет подготовку к переводу парка самокатов в сервисные центры", - прокомментировали в пресс-службе.