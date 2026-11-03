https://1prime.ru/20261103/sevastopol-874886885.html
В Севастополе действуют ограничения на подачу электроэнергии
В Севастополе действуют ограничения на подачу электроэнергии - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе действуют ограничения на подачу электроэнергии
Ограничения на подачу электроэнергии действуют в Севастополе, работает оперативный штаб, сообщил губернатор города Михаила Развожаев. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:33+0300
2026-11-03T10:33+0300
2026-11-03T10:33+0300
общество
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на подачу электроэнергии действуют в Севастополе, работает оперативный штаб, сообщил губернатор города Михаила Развожаев.
"Этой ночью вновь был нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. Поскольку основную часть электроэнергии наш город получает из других регионов, последствия этих повреждений напрямую отражаются на энергоснабжении Севастополя. Сейчас действуют ограничения на подачу электроэнергии" - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться даже графика энергоснабжения "2 через 6", поскольку объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим.
По словам губернатора, работает оперативный штаб.
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общество , севастополь, михаил развожаев
Общество , СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
В Севастополе действуют ограничения на подачу электроэнергии
Развожаев: в Севастополе действуют ограничения на подачу электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на подачу электроэнергии действуют в Севастополе, работает оперативный штаб, сообщил губернатор города Михаила Развожаев.
"Этой ночью вновь был нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. Поскольку основную часть электроэнергии наш город получает из других регионов, последствия этих повреждений напрямую отражаются на энергоснабжении Севастополя. Сейчас действуют ограничения на подачу электроэнергии" - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться даже графика энергоснабжения "2 через 6", поскольку объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим.
По словам губернатора, работает оперативный штаб.