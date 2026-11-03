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"Северсталь" приступила к монтажу оборудования УТЭС на ЧерМК
"Северсталь" приступила к монтажу оборудования УТЭС на ЧерМК - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" приступила к монтажу оборудования УТЭС на ЧерМК
"Северсталь" приступила к монтажу основного оборудования утилизационной тепловой электростанции (УТЭС) на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК),... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:56+0300
2026-11-03T11:56+0300
2026-11-03T11:56+0300
промышленность
северсталь
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" приступила к монтажу основного оборудования утилизационной тепловой электростанции (УТЭС) на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), инвестиции в проект достигли примерно 13 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Северсталь" перешла к этапу монтажа основного оборудования утилизационной тепловой электростанции (УТЭС) на Череповецком металлургическом комбинате... Проведение горячих испытаний запланировано на 2027 год", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора компании Александра Шевелева, цель инвестиционного проекта – увеличение производства электроэнергии за счет использования металлургических газов, в частности, доменного, а также снижение выбросов парниковых газов.
"Строительство УТЭС отвечает нашим целям и позволит обеспечить до 95% потребностей комбината в электроэнергии за счет собственной выработки. В проект мы инвестируем порядка 13 миллиардов рублей. При этом снижение выбросов CO2 составит около 430 тысяч тонн в год, что будет способствовать достижению цели по снижению выбросов CO2 до конца 2030 года на 10% относительно базового уровня", - цитирует Шевелева пресс-служба.
Отмечается, что ежегодно в рециклинг будет дополнительно забираться доменный газ в объеме 2,7 миллиарда кубометров, что позволит выработать на УТЭС 1,2 миллиарда кВт.ч.
УТЭС позволит обеспечить новые агрегаты ЧерМК собственной электроэнергией, в частности, строящийся комплекс по производству железорудных окатышей. Потребность в дополнительной электроэнергии будет покрыта за счет утилизации вторичных энергоресурсов, уточнила компания.
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промышленность, северсталь
Промышленность, Северсталь
"Северсталь" приступила к монтажу оборудования УТЭС на ЧерМК
"Северсталь" приступила к монтажу основного оборудования утилизационной ТЭЦ на ЧерМК
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" приступила к монтажу основного оборудования утилизационной тепловой электростанции (УТЭС) на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), инвестиции в проект достигли примерно 13 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Северсталь" перешла к этапу монтажа основного оборудования утилизационной тепловой электростанции (УТЭС) на Череповецком металлургическом комбинате... Проведение горячих испытаний запланировано на 2027 год", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора компании Александра Шевелева, цель инвестиционного проекта – увеличение производства электроэнергии за счет использования металлургических газов, в частности, доменного, а также снижение выбросов парниковых газов.
"Строительство УТЭС отвечает нашим целям и позволит обеспечить до 95% потребностей комбината в электроэнергии за счет собственной выработки. В проект мы инвестируем порядка 13 миллиардов рублей. При этом снижение выбросов CO2 составит около 430 тысяч тонн в год, что будет способствовать достижению цели по снижению выбросов CO2 до конца 2030 года на 10% относительно базового уровня", - цитирует Шевелева пресс-служба.
Отмечается, что ежегодно в рециклинг будет дополнительно забираться доменный газ в объеме 2,7 миллиарда кубометров, что позволит выработать на УТЭС 1,2 миллиарда кВт.ч.
УТЭС позволит обеспечить новые агрегаты ЧерМК собственной электроэнергией, в частности, строящийся комплекс по производству железорудных окатышей. Потребность в дополнительной электроэнергии будет покрыта за счет утилизации вторичных энергоресурсов, уточнила компания.