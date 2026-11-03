https://1prime.ru/20261103/severstal-874890617.html

"Северсталь" приступила к монтажу оборудования УТЭС на ЧерМК

"Северсталь" приступила к монтажу оборудования УТЭС на ЧерМК - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" приступила к монтажу оборудования УТЭС на ЧерМК

"Северсталь" приступила к монтажу основного оборудования утилизационной тепловой электростанции (УТЭС) на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК),... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:56+0300

2026-11-03T11:56+0300

2026-11-03T11:56+0300

промышленность

северсталь

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" приступила к монтажу основного оборудования утилизационной тепловой электростанции (УТЭС) на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), инвестиции в проект достигли примерно 13 миллиардов рублей, сообщила компания. "Северсталь" перешла к этапу монтажа основного оборудования утилизационной тепловой электростанции (УТЭС) на Череповецком металлургическом комбинате... Проведение горячих испытаний запланировано на 2027 год", - говорится в сообщении. По словам генерального директора компании Александра Шевелева, цель инвестиционного проекта – увеличение производства электроэнергии за счет использования металлургических газов, в частности, доменного, а также снижение выбросов парниковых газов. "Строительство УТЭС отвечает нашим целям и позволит обеспечить до 95% потребностей комбината в электроэнергии за счет собственной выработки. В проект мы инвестируем порядка 13 миллиардов рублей. При этом снижение выбросов CO2 составит около 430 тысяч тонн в год, что будет способствовать достижению цели по снижению выбросов CO2 до конца 2030 года на 10% относительно базового уровня", - цитирует Шевелева пресс-служба. Отмечается, что ежегодно в рециклинг будет дополнительно забираться доменный газ в объеме 2,7 миллиарда кубометров, что позволит выработать на УТЭС 1,2 миллиарда кВт.ч. УТЭС позволит обеспечить новые агрегаты ЧерМК собственной электроэнергией, в частности, строящийся комплекс по производству железорудных окатышей. Потребность в дополнительной электроэнергии будет покрыта за счет утилизации вторичных энергоресурсов, уточнила компания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, северсталь