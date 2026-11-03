https://1prime.ru/20261103/sheremetevo-874893592.html
В "Шереметьево" снизят уровень шума от пролетающих над Сходней самолетов
В "Шереметьево" снизят уровень шума от пролетающих над Сходней самолетов - 03.11.2026, ПРАЙМ
В "Шереметьево" снизят уровень шума от пролетающих над Сходней самолетов
Корректировки схемы вылета с одной из взлетно-посадочных полос (ВПП) аэропорта "Шереметьево", вступающие в силу с 26 ноября, снизят уровень шума от пролетающих... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:24+0300
2026-11-03T13:24+0300
2026-11-03T13:24+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Корректировки схемы вылета с одной из взлетно-посадочных полос (ВПП) аэропорта "Шереметьево", вступающие в силу с 26 ноября, снизят уровень шума от пролетающих над Сходней самолетов, говорится в сообщении Росавиации.
Сходня - ранее отдельный город, а ныне район подмосковных Химок. Находится менее чем в 10 километрах от аэропорта.
"Над Сходней снизится шум от взлетающих самолетов из "Шереметьево". По итогам совместной работы Генеральной прокуратуры, Минтранса, Росавиации и (аэропорта - ред.) "Шереметьево" внесены корректировки в схемы вылета с одной из ВПП. Они вступают в силу с 26 ноября", - говорится в сообщении.
Дополнительная схема вылета с ВПП-1 будет исключать пролет взлетающих воздушных судов над центральной частью микрорайона. Ее использование позволит снизить уровень шума, отметили в Росавиации.
При этом схемы вылета с ВПП-2, а также схемы посадки на обе полосы не изменятся, подчеркнули в ведомстве.
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бизнес, россия, химки, аэропорт шереметьево, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Химки, аэропорт Шереметьево, Росавиация
В "Шереметьево" снизят уровень шума от пролетающих над Сходней самолетов
В "Шереметьево" с 26 ноября снизят уровень шума от пролетающих над Сходней самолетов
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Корректировки схемы вылета с одной из взлетно-посадочных полос (ВПП) аэропорта "Шереметьево", вступающие в силу с 26 ноября, снизят уровень шума от пролетающих над Сходней самолетов, говорится в сообщении Росавиации.
Сходня - ранее отдельный город, а ныне район подмосковных Химок. Находится менее чем в 10 километрах от аэропорта.
"Над Сходней снизится шум от взлетающих самолетов из "Шереметьево". По итогам совместной работы Генеральной прокуратуры, Минтранса, Росавиации и (аэропорта - ред.) "Шереметьево" внесены корректировки в схемы вылета с одной из ВПП. Они вступают в силу с 26 ноября", - говорится в сообщении.
Дополнительная схема вылета с ВПП-1 будет исключать пролет взлетающих воздушных судов над центральной частью микрорайона. Ее использование позволит снизить уровень шума, отметили в Росавиации.
При этом схемы вылета с ВПП-2, а также схемы посадки на обе полосы не изменятся, подчеркнули в ведомстве.