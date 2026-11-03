https://1prime.ru/20261103/sia-874905902.html

Мировые продажи полупроводников в III квартале выросли на 24%

Мировые продажи полупроводников в III квартале выросли на 24% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Мировые продажи полупроводников в III квартале выросли на 24%

Мировые продажи полупроводников в прошлом квартале выросли на 24% в квартальном выражении, до 517,7 миллиарда долларов, сообщается в релизе американской... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T17:09+0300

2026-11-03T17:09+0300

2026-11-03T17:09+0300

южная америка

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые продажи полупроводников в прошлом квартале выросли на 24% в квартальном выражении, до 517,7 миллиарда долларов, сообщается в релизе американской отраслевой ассоциации Semiconductor Industry Association (SIA). "Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) объявила сегодня, что мировые продажи полупроводников составили 517,7 миллиарда долларов в третьем квартале 2026 года, что на 24,1% больше по сравнению со вторым кварталом 2026 года", - говорится в релизе. Только в сентябре показатель достиг 172,6 миллиарда долларов, что на 146,8% больше к сентябрю прошлого года и на 7,9% выше продаж месяцем ранее, также сообщается в релизе. Наибольший рост продаж в сентябре в годовом выражении зафиксирован в Северной и Южной Америке - на 191,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличение достигло 141,4%, в Китае - 124,9%, в Европе - 102,5%, указывает SIA.

южная америка

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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южная америка, азиатско-тихоокеанский регион, китай