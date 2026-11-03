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СМИ: министры финансов стран еврозоны обсудят кандидатуры преемников Лагард

СМИ: министры финансов стран еврозоны обсудят кандидатуры преемников Лагард - 03.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: министры финансов стран еврозоны обсудят кандидатуры преемников Лагард

Министры финансов стран еврозоны обсудят 9 ноября в Брюсселе возможных преемников председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:48+0300

2026-11-03T13:48+0300

2026-11-03T13:48+0300

мировая экономика

банки

франция

брюссель

нидерланды

кристин лагард

эммануэль макрон

ецб

ес

банк международных расчетов

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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Министры финансов стран еврозоны обсудят 9 ноября в Брюсселе возможных преемников председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая объявила о досрочной отставке, сообщает европейское издание Rapporteur. "Странам ЕС предложено представить кандидатуры на пост следующего председателя Европейского центрального банка к пятнице", - пишет издание со ссылкой на представителя Еврогруппы. Соответствующий запрос во вторник направил председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис. Лагард, возглавляющая ЕЦБ с 2019 года, на прошлой неделе объявила, что покинет должность в феврале 2027 года, за восемь месяцев до истечения своего восьмилетнего мандата. Как отмечает издание, досрочный уход Лагард позволит президенту Франции Эммануэлю Макрону принять участие в определении ее преемника до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года, на которых он не сможет баллотироваться. Среди основных претендентов на пост главы ЕЦБ сейчас называют руководителя Банка международных расчетов, испанца Пабло Эрнандеса де Коса, и бывшего главу Центрального банка Нидерландов Клааса Кнота. Назначение нового председателя ЕЦБ может стать частью более широких кадровых договоренностей между странами еврозоны, поскольку в 2027 году банк также должны покинуть главный экономист Филип Лейн и член исполнительного совета Изабель Шнабель.

франция

брюссель

нидерланды

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мировая экономика, банки, франция, брюссель, нидерланды, кристин лагард, эммануэль макрон, ецб, ес, банк международных расчетов