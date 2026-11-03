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СМИ: министры финансов стран еврозоны обсудят кандидатуры преемников Лагард - 03.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ: министры финансов стран еврозоны обсудят кандидатуры преемников Лагард
СМИ: министры финансов стран еврозоны обсудят кандидатуры преемников Лагард - 03.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: министры финансов стран еврозоны обсудят кандидатуры преемников Лагард
Министры финансов стран еврозоны обсудят 9 ноября в Брюсселе возможных преемников председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:48+0300
2026-11-03T13:48+0300
мировая экономика
банки
франция
брюссель
нидерланды
кристин лагард
эммануэль макрон
ецб
ес
банк международных расчетов
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Министры финансов стран еврозоны обсудят 9 ноября в Брюсселе возможных преемников председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая объявила о досрочной отставке, сообщает европейское издание Rapporteur. "Странам ЕС предложено представить кандидатуры на пост следующего председателя Европейского центрального банка к пятнице", - пишет издание со ссылкой на представителя Еврогруппы. Соответствующий запрос во вторник направил председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис. Лагард, возглавляющая ЕЦБ с 2019 года, на прошлой неделе объявила, что покинет должность в феврале 2027 года, за восемь месяцев до истечения своего восьмилетнего мандата. Как отмечает издание, досрочный уход Лагард позволит президенту Франции Эммануэлю Макрону принять участие в определении ее преемника до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года, на которых он не сможет баллотироваться. Среди основных претендентов на пост главы ЕЦБ сейчас называют руководителя Банка международных расчетов, испанца Пабло Эрнандеса де Коса, и бывшего главу Центрального банка Нидерландов Клааса Кнота. Назначение нового председателя ЕЦБ может стать частью более широких кадровых договоренностей между странами еврозоны, поскольку в 2027 году банк также должны покинуть главный экономист Филип Лейн и член исполнительного совета Изабель Шнабель.
франция
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мировая экономика, банки, франция, брюссель, нидерланды, кристин лагард, эммануэль макрон, ецб, ес, банк международных расчетов
Мировая экономика, Банки, ФРАНЦИЯ, Брюссель, НИДЕРЛАНДЫ, Кристин Лагард, Эммануэль Макрон, ЕЦБ, ЕС, Банк международных расчетов
13:48 03.11.2026
 
СМИ: министры финансов стран еврозоны обсудят кандидатуры преемников Лагард

Rapporteur: министры финансов стран еврозоны обсудят возможных преемников Лагард 9 ноября

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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Министры финансов стран еврозоны обсудят 9 ноября в Брюсселе возможных преемников председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая объявила о досрочной отставке, сообщает европейское издание Rapporteur.
"Странам ЕС предложено представить кандидатуры на пост следующего председателя Европейского центрального банка к пятнице", - пишет издание со ссылкой на представителя Еврогруппы. Соответствующий запрос во вторник направил председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис.
Лагард, возглавляющая ЕЦБ с 2019 года, на прошлой неделе объявила, что покинет должность в феврале 2027 года, за восемь месяцев до истечения своего восьмилетнего мандата.
Как отмечает издание, досрочный уход Лагард позволит президенту Франции Эммануэлю Макрону принять участие в определении ее преемника до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года, на которых он не сможет баллотироваться.
Среди основных претендентов на пост главы ЕЦБ сейчас называют руководителя Банка международных расчетов, испанца Пабло Эрнандеса де Коса, и бывшего главу Центрального банка Нидерландов Клааса Кнота.
Назначение нового председателя ЕЦБ может стать частью более широких кадровых договоренностей между странами еврозоны, поскольку в 2027 году банк также должны покинуть главный экономист Филип Лейн и член исполнительного совета Изабель Шнабель.
 
Мировая экономикаБанкиФРАНЦИЯБрюссельНИДЕРЛАНДЫКристин ЛагардЭммануэль МакронЕЦБЕСБанк международных расчетов
 
 
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