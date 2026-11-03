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ФАС: соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 52 регионах - 03.11.2026, ПРАЙМ
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ФАС: соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 52 регионах
ФАС: соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 52 регионах - 03.11.2026, ПРАЙМ
ФАС: соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 52 регионах
Соглашения с независимыми операторами АЗС, то есть не принадлежащим крупным нефтяным компаниям, для стабилизации цен на топливном рынке заключены в 52 субъектах | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:16+0300
2026-11-03T11:19+0300
россия
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Соглашения с независимыми операторами АЗС, то есть не принадлежащим крупным нефтяным компаниям, для стабилизации цен на топливном рынке заключены в 52 субъектах РФ, следует из сообщения Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "Регионы при содействии ФАС заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. По данным на начало ноября, такие соглашения подписали 52 региона", - говорится в сообщении службы. "Соглашения заключаются в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №662. Их главная цель - стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен. Работа в данном направлении продолжается, при необходимости ФАС оказывает консультационную и организационную помощь органам региональной власти и операторам АЗС", - отметили в ФАС. В том числе 46 соглашений заключены с операторами, которые владеют более чем 20 АЗС в 30 субъектах РФ. ФАС подчеркивает, что со своими территориальными органами принимают меры антимонопольного реагирования при необоснованном повышением цен на топливо. Так, к настоящему времени в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства. "ФАС России также продолжает мониторинг ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов в связи с сезонным переходом на зимние сорта дизельного топлива. По результатам мониторинга служба будет принимать меры антимонопольного реагирования при выявлении признаков необоснованного роста цен", - отметили в ведомстве.
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РОССИЯ
11:16 03.11.2026 (обновлено: 11:19 03.11.2026)
 
ФАС: соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 52 регионах

ФАС: соглашения с операторами АЗС для стабилизации цен заключены в 52 регионах

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Соглашения с независимыми операторами АЗС, то есть не принадлежащим крупным нефтяным компаниям, для стабилизации цен на топливном рынке заключены в 52 субъектах РФ, следует из сообщения Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"Регионы при содействии ФАС заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. По данным на начало ноября, такие соглашения подписали 52 региона", - говорится в сообщении службы.
"Соглашения заключаются в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №662. Их главная цель - стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен. Работа в данном направлении продолжается, при необходимости ФАС оказывает консультационную и организационную помощь органам региональной власти и операторам АЗС", - отметили в ФАС.
В том числе 46 соглашений заключены с операторами, которые владеют более чем 20 АЗС в 30 субъектах РФ.
ФАС подчеркивает, что со своими территориальными органами принимают меры антимонопольного реагирования при необоснованном повышением цен на топливо. Так, к настоящему времени в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
"ФАС России также продолжает мониторинг ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов в связи с сезонным переходом на зимние сорта дизельного топлива. По результатам мониторинга служба будет принимать меры антимонопольного реагирования при выявлении признаков необоснованного роста цен", - отметили в ведомстве.
 
РОССИЯ
 
 
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