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Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников из-за экономии

Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников из-за экономии - 03.11.2026, ПРАЙМ

Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников из-за экономии

Компания Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках ежегодной экономии расходов на 20%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:55+0300

2026-11-03T10:55+0300

2026-11-03T11:03+0300

бизнес

калифорния

disney

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Компания Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках ежегодной экономии расходов на 20%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники. "Walt Disney Company готовится к сокращению тысяч рабочих мест, гигант индустрии развлечений просит некоторых руководителей добиться ежегодной экономии затрат в размере 20%", - передает агентство. Экономия может быть достигнута как за счет сокращения рабочих мест, так и за счет снижения расходов, отмечают источники, на которые ссылается Блумберг. Некоторые направления деятельности Disney, в частности - тематические парки, телеканалы и киностудия, пострадают в наибольшей степени. Как заявляют собеседники издания, генеральный директор Джош Д'Амаро планирует направить часть сэкономленных средств на развитие кино- и телеконтента, технологий, а также на поддержку бизнеса парков и круизов. Компания пообещала обеспечить двузначный рост скорректированной прибыли на акцию в текущем финансовом году, уточняет Блумберг. Представитель Disney отказался от комментариев агентству. В начале октября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения, в рамках которого могут быть уволены сотни сотрудников. Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.

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бизнес, калифорния, disney, walt disney