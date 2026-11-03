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Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников из-за экономии
Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников из-за экономии - 03.11.2026, ПРАЙМ
Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников из-за экономии
Компания Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках ежегодной экономии расходов на 20%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:55+0300
2026-11-03T10:55+0300
2026-11-03T11:03+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Компания Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках ежегодной экономии расходов на 20%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники. "Walt Disney Company готовится к сокращению тысяч рабочих мест, гигант индустрии развлечений просит некоторых руководителей добиться ежегодной экономии затрат в размере 20%", - передает агентство. Экономия может быть достигнута как за счет сокращения рабочих мест, так и за счет снижения расходов, отмечают источники, на которые ссылается Блумберг. Некоторые направления деятельности Disney, в частности - тематические парки, телеканалы и киностудия, пострадают в наибольшей степени. Как заявляют собеседники издания, генеральный директор Джош Д'Амаро планирует направить часть сэкономленных средств на развитие кино- и телеконтента, технологий, а также на поддержку бизнеса парков и круизов. Компания пообещала обеспечить двузначный рост скорректированной прибыли на акцию в текущем финансовом году, уточняет Блумберг. Представитель Disney отказался от комментариев агентству. В начале октября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения, в рамках которого могут быть уволены сотни сотрудников. Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.
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бизнес, калифорния, disney, walt disney
Бизнес, Калифорния, Disney, Walt Disney
Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников из-за экономии
Блумберг: Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках экономии расходов
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Компания Walt Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках ежегодной экономии расходов на 20%, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники.
"Walt Disney Company готовится к сокращению тысяч рабочих мест, гигант индустрии развлечений просит некоторых руководителей добиться ежегодной экономии затрат в размере 20%", - передает агентство.
Экономия может быть достигнута как за счет сокращения рабочих мест, так и за счет снижения расходов, отмечают источники, на которые ссылается Блумберг.
Некоторые направления деятельности Disney, в частности - тематические парки, телеканалы и киностудия, пострадают в наибольшей степени. Как заявляют собеседники издания, генеральный директор Джош Д'Амаро планирует направить часть сэкономленных средств на развитие кино- и телеконтента, технологий, а также на поддержку бизнеса парков и круизов.
Компания пообещала обеспечить двузначный рост скорректированной прибыли на акцию в текущем финансовом году, уточняет Блумберг.
Представитель Disney отказался от комментариев агентству.
В начале октября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения, в рамках которого могут быть уволены сотни сотрудников.
Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.