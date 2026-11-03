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Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку
Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку - 03.11.2026, ПРАЙМ
Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку
Почти 200 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:17+0300
2026-11-03T15:30+0300
мировая экономика
северное море
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ЛОНДОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Почти 200 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite. Сотрудники Apache уже провели забастовку в конце октября, однако компания так и не удовлетворила требования протестующих по размеру заработной платы. "Забастовка 170 сотрудников Apache, связанная с вопросами трудоустройства, оплаты и условий труда, продолжится", - говорится в заявлении профсоюза. Одна 24-часовая забастовка пройдет 4-5 ноября. После этого забастовки на разных платформах пройдут 13, 14 и 16 ноября. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море. Профсоюз подчеркивает, что Apache предлагает сотрудникам зарплату, которая значительно ниже средней по отрасли и не оплачивает некоторые смены.
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мировая экономика, северное море
Мировая экономика, Северное море
15:17 03.11.2026 (обновлено: 15:30 03.11.2026)
 
Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку

Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку из-за зарплаты

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ЛОНДОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Почти 200 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.
Сотрудники Apache уже провели забастовку в конце октября, однако компания так и не удовлетворила требования протестующих по размеру заработной платы.
"Забастовка 170 сотрудников Apache, связанная с вопросами трудоустройства, оплаты и условий труда, продолжится", - говорится в заявлении профсоюза.
Одна 24-часовая забастовка пройдет 4-5 ноября. После этого забастовки на разных платформах пройдут 13, 14 и 16 ноября. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море.
Профсоюз подчеркивает, что Apache предлагает сотрудникам зарплату, которая значительно ниже средней по отрасли и не оплачивает некоторые смены.
 
Мировая экономикаСеверное море
 
 
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