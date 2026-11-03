https://1prime.ru/20261103/sotrudniki-874899655.html
Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку
Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку - 03.11.2026, ПРАЙМ
Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку
Почти 200 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:17+0300
2026-11-03T15:17+0300
2026-11-03T15:30+0300
мировая экономика
северное море
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874899655.jpg?1793709024
ЛОНДОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Почти 200 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite. Сотрудники Apache уже провели забастовку в конце октября, однако компания так и не удовлетворила требования протестующих по размеру заработной платы. "Забастовка 170 сотрудников Apache, связанная с вопросами трудоустройства, оплаты и условий труда, продолжится", - говорится в заявлении профсоюза. Одна 24-часовая забастовка пройдет 4-5 ноября. После этого забастовки на разных платформах пройдут 13, 14 и 16 ноября. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море. Профсоюз подчеркивает, что Apache предлагает сотрудникам зарплату, которая значительно ниже средней по отрасли и не оплачивает некоторые смены.
северное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, северное море
Мировая экономика, Северное море
Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку
Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку из-за зарплаты
ЛОНДОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Почти 200 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.
Сотрудники Apache уже провели забастовку в конце октября, однако компания так и не удовлетворила требования протестующих по размеру заработной платы.
"Забастовка 170 сотрудников Apache, связанная с вопросами трудоустройства, оплаты и условий труда, продолжится", - говорится в заявлении профсоюза.
Одна 24-часовая забастовка пройдет 4-5 ноября. После этого забастовки на разных платформах пройдут 13, 14 и 16 ноября. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море.
Профсоюз подчеркивает, что Apache предлагает сотрудникам зарплату, которая значительно ниже средней по отрасли и не оплачивает некоторые смены.