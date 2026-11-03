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Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку

Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку - 03.11.2026, ПРАЙМ

Около 200 британских нефтяников Северного моря снова объявили забастовку

Почти 200 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:17+0300

2026-11-03T15:17+0300

2026-11-03T15:30+0300

мировая экономика

северное море

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ЛОНДОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Почти 200 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite. Сотрудники Apache уже провели забастовку в конце октября, однако компания так и не удовлетворила требования протестующих по размеру заработной платы. "Забастовка 170 сотрудников Apache, связанная с вопросами трудоустройства, оплаты и условий труда, продолжится", - говорится в заявлении профсоюза. Одна 24-часовая забастовка пройдет 4-5 ноября. После этого забастовки на разных платформах пройдут 13, 14 и 16 ноября. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море. Профсоюз подчеркивает, что Apache предлагает сотрудникам зарплату, которая значительно ниже средней по отрасли и не оплачивает некоторые смены.

северное море

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мировая экономика, северное море