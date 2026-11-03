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Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ

Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ - 03.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ

Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ, которая позволит сформировать комплексные меры поддержки и продуктовые решения для создания объектов... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:28+0300

2026-11-03T14:28+0300

2026-11-03T14:28+0300

туризм

бизнес

москва

игорь шувалов

вэб

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ, которая позволит сформировать комплексные меры поддержки и продуктовые решения для создания объектов туристической инфраструктуры, сообщили в госкорпорации. "В Москве состоялось очное заседание Совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ". В ходе совещания участники одобрили трансформацию и план интеграции Общества с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"", - говорится в релизе. "Туризм.РФ" в числе среднесрочных ставит задачу стать аккредитованным центром компетенций группы ВЭБ.РФ в части реализации проектов в сфере туризма. Кроме того, в планах госкорпорации организовывать совместные образовательные программы - с ГК "Просвещение", Академией "Развивай.РФ", уточняется там. "В новом стратегическом цикле туризм выступает важным катализатором привлечения частных инвестиций и реализации предпринимательских инициатив", - заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, которого цитирует пресс-служба. По его словам, интеграция возможностей ВЭБ.РФ и Корпорации "Туризм.РФ" позволит сформировать комплексные меры поддержки и продуктовые решения для создания объектов туристической инфраструктуры. Сегодня в инвестиционном портфеле "Туризм.РФ" 39 инвестиционных проектов почти на 33 тысячи номеров, а общий объем привлеченных средств инвесторов около четверти триллиона рублей, заключается в релизе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, москва, игорь шувалов, вэб