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Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ
Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ - 03.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ
Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ, которая позволит сформировать комплексные меры поддержки и продуктовые решения для создания объектов... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:28+0300
2026-11-03T14:28+0300
туризм
бизнес
москва
игорь шувалов
вэб
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ, которая позволит сформировать комплексные меры поддержки и продуктовые решения для создания объектов туристической инфраструктуры, сообщили в госкорпорации. "В Москве состоялось очное заседание Совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ". В ходе совещания участники одобрили трансформацию и план интеграции Общества с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"", - говорится в релизе. "Туризм.РФ" в числе среднесрочных ставит задачу стать аккредитованным центром компетенций группы ВЭБ.РФ в части реализации проектов в сфере туризма. Кроме того, в планах госкорпорации организовывать совместные образовательные программы - с ГК "Просвещение", Академией "Развивай.РФ", уточняется там. "В новом стратегическом цикле туризм выступает важным катализатором привлечения частных инвестиций и реализации предпринимательских инициатив", - заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, которого цитирует пресс-служба. По его словам, интеграция возможностей ВЭБ.РФ и Корпорации "Туризм.РФ" позволит сформировать комплексные меры поддержки и продуктовые решения для создания объектов туристической инфраструктуры. Сегодня в инвестиционном портфеле "Туризм.РФ" 39 инвестиционных проектов почти на 33 тысячи номеров, а общий объем привлеченных средств инвесторов около четверти триллиона рублей, заключается в релизе.
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40
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туризм, бизнес, москва, игорь шувалов, вэб
Туризм, Бизнес, МОСКВА, Игорь Шувалов, ВЭБ
14:28 03.11.2026
 
Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ

Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил интеграцию с ВЭБ.РФ, которая позволит сформировать комплексные меры поддержки и продуктовые решения для создания объектов туристической инфраструктуры, сообщили в госкорпорации.
"В Москве состоялось очное заседание Совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ". В ходе совещания участники одобрили трансформацию и план интеграции Общества с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"", - говорится в релизе.
"Туризм.РФ" в числе среднесрочных ставит задачу стать аккредитованным центром компетенций группы ВЭБ.РФ в части реализации проектов в сфере туризма. Кроме того, в планах госкорпорации организовывать совместные образовательные программы - с ГК "Просвещение", Академией "Развивай.РФ", уточняется там.
"В новом стратегическом цикле туризм выступает важным катализатором привлечения частных инвестиций и реализации предпринимательских инициатив", - заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, интеграция возможностей ВЭБ.РФ и Корпорации "Туризм.РФ" позволит сформировать комплексные меры поддержки и продуктовые решения для создания объектов туристической инфраструктуры.
Сегодня в инвестиционном портфеле "Туризм.РФ" 39 инвестиционных проектов почти на 33 тысячи номеров, а общий объем привлеченных средств инвесторов около четверти триллиона рублей, заключается в релизе.
 
ТуризмБизнесМОСКВАИгорь ШуваловВЭБ
 
 
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