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Росимущество начало отбор юридического лица для продажи "Совкомфлота"

Росимущество начало отбор юридического лица для продажи "Совкомфлота" - 03.11.2026, ПРАЙМ

Росимущество начало отбор юридического лица для продажи "Совкомфлота"

Росимущество начало отбор юридического лица для организации от имени России продажи 7,8% минус одной акции "Совкомфлота", сообщает ведомство. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:17+0300

2026-11-03T11:17+0300

2026-11-03T11:17+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Росимущество начало отбор юридического лица для организации от имени России продажи 7,8% минус одной акции "Совкомфлота", сообщает ведомство. "Росимущество информирует о начале проведения отбора юридического лица для организации от имени Российской Федерации продажи 7,8% минус одной акции ПАО "Совкомфлот" из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи", - говорится в сообщении ведомства.

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россия, росимущество, совкомфлот