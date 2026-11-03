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Росимущество начало отбор юридического лица для продажи "Совкомфлота"
Росимущество начало отбор юридического лица для продажи "Совкомфлота" - 03.11.2026, ПРАЙМ
Росимущество начало отбор юридического лица для продажи "Совкомфлота"
Росимущество начало отбор юридического лица для организации от имени России продажи 7,8% минус одной акции "Совкомфлота", сообщает ведомство. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:17+0300
2026-11-03T11:17+0300
2026-11-03T11:17+0300
россия
росимущество
совкомфлот
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Росимущество начало отбор юридического лица для организации от имени России продажи 7,8% минус одной акции "Совкомфлота", сообщает ведомство. "Росимущество информирует о начале проведения отбора юридического лица для организации от имени Российской Федерации продажи 7,8% минус одной акции ПАО "Совкомфлот" из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, росимущество, совкомфлот
РОССИЯ, Росимущество, Совкомфлот
Росимущество начало отбор юридического лица для продажи "Совкомфлота"
Росимущество начало отбор для продажи 7,8% минус одной акции "Совкомфлота"
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Росимущество начало отбор юридического лица для организации от имени России продажи 7,8% минус одной акции "Совкомфлота", сообщает ведомство.
"Росимущество информирует о начале проведения отбора юридического лица для организации от имени Российской Федерации продажи 7,8% минус одной акции ПАО "Совкомфлот" из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи", - говорится в сообщении ведомства.