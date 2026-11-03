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ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie - 03.11.2026, ПРАЙМ
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ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie
ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie - 03.11.2026, ПРАЙМ
ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie
Дочернее подразделение национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas договорилось о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в пользу французской... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:58+0300
2026-11-03T10:58+0300
газ
оаэ
абу-даби
adnoc gas
totalenergies
adnoc
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Дочернее подразделение национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas договорилось о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в пользу французской TotalEnergies сроком на пять лет, следует из пресс-релизов компаний. "TotalEnergies и ADNOC Gas сегодня объявили о заключении пятилетнего соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ), в рамках которого ADNOC Gas поставит в общей сложности до 1,6 миллиона тонн СПГ", - говорится в релизе TotalEnergies. Французская компания уточняет, что первые поставки ожидаются уже в текущем году. ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas - газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его более чем в 20 стран. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах.
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газ, оаэ, абу-даби, adnoc gas, totalenergies, adnoc
Газ, ОАЭ, Абу-Даби, ADNOC Gas, TotalEnergies, ADNOC
10:58 03.11.2026
 
ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie

ADNOC Gas договорилась с TotalEnergies о поставках СПГ на пять лет

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Дочернее подразделение национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas договорилось о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в пользу французской TotalEnergies сроком на пять лет, следует из пресс-релизов компаний.
"TotalEnergies и ADNOC Gas сегодня объявили о заключении пятилетнего соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ), в рамках которого ADNOC Gas поставит в общей сложности до 1,6 миллиона тонн СПГ", - говорится в релизе TotalEnergies.
Французская компания уточняет, что первые поставки ожидаются уже в текущем году.
ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas - газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его более чем в 20 стран.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах.
 
ГазОАЭАбу-ДабиADNOC GasTotalEnergiesADNOC
 
 
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