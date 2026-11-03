https://1prime.ru/20261103/spg-874887997.html

ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie

ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie - 03.11.2026, ПРАЙМ

ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie

Дочернее подразделение национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas договорилось о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в пользу французской... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:58+0300

2026-11-03T10:58+0300

2026-11-03T10:58+0300

газ

оаэ

абу-даби

adnoc gas

totalenergies

adnoc

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874887997.jpg?1793692707

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Дочернее подразделение национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas договорилось о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в пользу французской TotalEnergies сроком на пять лет, следует из пресс-релизов компаний. "TotalEnergies и ADNOC Gas сегодня объявили о заключении пятилетнего соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ), в рамках которого ADNOC Gas поставит в общей сложности до 1,6 миллиона тонн СПГ", - говорится в релизе TotalEnergies. Французская компания уточняет, что первые поставки ожидаются уже в текущем году. ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas - газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его более чем в 20 стран. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах.

оаэ

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, оаэ, абу-даби, adnoc gas, totalenergies, adnoc