https://1prime.ru/20261103/spg-874887997.html
ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie
ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie - 03.11.2026, ПРАЙМ
ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie
Дочернее подразделение национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas договорилось о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в пользу французской... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:58+0300
2026-11-03T10:58+0300
2026-11-03T10:58+0300
газ
оаэ
абу-даби
adnoc gas
totalenergies
adnoc
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874887997.jpg?1793692707
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Дочернее подразделение национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas договорилось о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в пользу французской TotalEnergies сроком на пять лет, следует из пресс-релизов компаний.
"TotalEnergies и ADNOC Gas сегодня объявили о заключении пятилетнего соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ), в рамках которого ADNOC Gas поставит в общей сложности до 1,6 миллиона тонн СПГ", - говорится в релизе TotalEnergies.
Французская компания уточняет, что первые поставки ожидаются уже в текущем году.
ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas - газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его более чем в 20 стран.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах.
оаэ
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, оаэ, абу-даби, adnoc gas, totalenergies, adnoc
Газ, ОАЭ, Абу-Даби, ADNOC Gas, TotalEnergies, ADNOC
ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в пользу французской TotalEnergie
ADNOC Gas договорилась с TotalEnergies о поставках СПГ на пять лет
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Дочернее подразделение национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas договорилось о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в пользу французской TotalEnergies сроком на пять лет, следует из пресс-релизов компаний.
"TotalEnergies и ADNOC Gas сегодня объявили о заключении пятилетнего соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ), в рамках которого ADNOC Gas поставит в общей сложности до 1,6 миллиона тонн СПГ", - говорится в релизе TotalEnergies.
Французская компания уточняет, что первые поставки ожидаются уже в текущем году.
ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas - газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его более чем в 20 стран.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах.