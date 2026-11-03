Bloomberg: США потребуют от НАТО больше денег на оружие для Киева
США заявили о планировании нового давления НАТО на поставку оружия в Украину
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. США планируют попросить союзников по НАТО выделить больше средств на ключевую программу поставок оружия для Украины, сообщили источники Bloomberg, что свидетельствует о продолжении американской оборонной поддержки Киева несмотря на напряженность между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Как отмечает агентство, запрос может поступить уже в этом месяце на дополнительное финансирование Списка приоритетных требований Украины (PURL). США уже дали сигнал некоторым союзникам, что будут требовать деньги. Сколько именно требуется, пока неясно, но, по словам представителей, дефицит финансирования уже одобренных пакетов оружия составляет около 2 миллиардов долларов, и он может вырасти, если Пентагон решит делать больше поставок. При этом США продолжают поставлять оружие еще до того, как союзники выделят средства на его покупку.
Инициатива PURL — краеугольный камень усилий НАТО по укреплению обороны Украины: союзники оплачивают американское оружие, которое затем отправляется в Киев. "Новая кампания по финансированию говорит о том, что Пентагон не позволил жаркой риторике между Вашингтоном и Киевом вмешаться в ключевую роль американских оборонных компаний в поставке Украины оружия", — подчеркивает издание.
При этом разрыв между оборонной помощью и высказываниями Трампа создал путаницу среди союзников и временами усложнял убеждение их платить за новое оружие, особенно учитывая, что европейцы начинают опасаться финансировать войну, которая затянулась уже пятый год. Несколько ключевых стран — включая Испанию, Францию и Италию — проведут выборы в этом или следующем году. В прошлом месяце США угрожали остановить поставки PURL в ответ на украинские удары по российской энергоинфраструктуре, но угроза не была реализована. Отдельно Госдепартамент в пятницу одобрил продажу Киеву ракет Patriot на 2,1 миллиарда долларов, оплаченную пожертвованиями Канады, Германии, Норвегии и Евросоюза.