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Стоимость криптовалюты Trump снижается почти на 2% - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Стоимость криптовалюты Trump снижается почти на 2%
Стоимость криптовалюты Trump снижается почти на 2% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость криптовалюты Trump снижается почти на 2%
Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа снижается почти на 2% во вторник на фоне выборов в конгресс США, следует из данных торгов. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:31+0300
2026-11-03T18:31+0300
рынок
финансы
сша
дональд трамп
конгресс сша
binance
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа снижается почти на 2% во вторник на фоне выборов в конгресс США, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18.09 мск стоимость мемкоина Trump опускалась на 1,65% - до 1,608 доллара. Минимально во вторник показатель опускался до 1,557 доллара. Американцы во вторник выбирают новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Трампа. Республиканцы стремятся сохранить большинство в обеих палатах, тогда как демократы рассчитывают вернуть контроль над палатой представителей. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.
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рынок, финансы, сша, дональд трамп, конгресс сша, binance
Рынок, Финансы, США, Дональд Трамп, Конгресс США, Binance
18:31 03.11.2026
 
Стоимость криптовалюты Trump снижается почти на 2%

Стоимость криптовалюты Trump снижается почти на 2% на фоне выборов в конгресс США

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа снижается почти на 2% во вторник на фоне выборов в конгресс США, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18.09 мск стоимость мемкоина Trump опускалась на 1,65% - до 1,608 доллара. Минимально во вторник показатель опускался до 1,557 доллара.
Американцы во вторник выбирают новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Трампа. Республиканцы стремятся сохранить большинство в обеих палатах, тогда как демократы рассчитывают вернуть контроль над палатой представителей. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.
 
РынокФинансыСШАДональд ТрампКонгресс СШАBinance
 
 
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