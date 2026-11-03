https://1prime.ru/20261103/stoimost-874907755.html

Стоимость криптовалюты Trump снижается почти на 2%

Стоимость криптовалюты Trump снижается почти на 2% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость криптовалюты Trump снижается почти на 2%

Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа снижается почти на 2% во вторник на фоне выборов в конгресс США, следует из данных торгов. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:31+0300

2026-11-03T18:31+0300

2026-11-03T18:31+0300

рынок

финансы

сша

дональд трамп

конгресс сша

binance

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874907755.jpg?1793719889

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа снижается почти на 2% во вторник на фоне выборов в конгресс США, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18.09 мск стоимость мемкоина Trump опускалась на 1,65% - до 1,608 доллара. Минимально во вторник показатель опускался до 1,557 доллара. Американцы во вторник выбирают новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Трампа. Республиканцы стремятся сохранить большинство в обеих палатах, тогда как демократы рассчитывают вернуть контроль над палатой представителей. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, сша, дональд трамп, конгресс сша, binance