https://1prime.ru/20261103/strategija-874903344.html
"Туризм.РФ" займется привлечением российских и зарубежных инвесторов
"Туризм.РФ" займется привлечением российских и зарубежных инвесторов - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Туризм.РФ" займется привлечением российских и зарубежных инвесторов
Новая стратегия корпорации "Туризм.РФ" будет направлена на привлечение российских и зарубежных инвесторов, а также на создание новых национальных туристических... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:09+0300
2026-11-03T16:09+0300
2026-11-03T16:11+0300
бизнес
туризм
россия
максим решетников
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Новая стратегия корпорации "Туризм.РФ" будет направлена на привлечение российских и зарубежных инвесторов, а также на создание новых национальных туристических маршрутов и межрегиональных программ с региональными командами, сообщило Минэкономразвития РФ. Во вторник прошло заседание совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ", встречу провел председатель совета директоров, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Главной темой стало обновление стратегии корпорации и расширение ее задач. "Корпорация будет отвечать не только за создание туристической инфраструктуры, но и за комплексное привлечение в отрасль российских и иностранных инвестиций, в том числе в особые экономические зоны туристско-рекреационного типа", - говорится в сообщении министерства. "Вместе с региональными командами "Туризм.РФ" займется созданием новых национальных маршрутов и межрегиональных программ, а для роста числа поездок обеспечит масштабную федеральную рекламную и маркетинговую поддержку субъектов России", - добавляется в сообщении. Кроме того, корпорация займется повышением престижа профессии и трудоустройством выпускников профильных вузов и колледжей в индустрию гостеприимства, а также будет помогать регионам создавать и продвигать турпродукты для российских и зарубежных туристов, развивать автотуризм, короткие туры выходного дня и новые форматы семейного отдыха, упаковывать инвестпроекты и просчитывать эффекты для экономики. По словам Решетникова, для министерства важно, чтобы корпорация стала центром экспертизы для региональных команд — помогала создавать и продвигать турпродукты, привлекать инвестиции и просчитывать эффекты для экономики.
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бизнес, туризм, россия, максим решетников
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Максим Решетников
"Туризм.РФ" займется привлечением российских и зарубежных инвесторов
МЭР: корпорация "Туризм.РФ" займется привлечением российских и зарубежных инвесторов
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Новая стратегия корпорации "Туризм.РФ" будет направлена на привлечение российских и зарубежных инвесторов, а также на создание новых национальных туристических маршрутов и межрегиональных программ с региональными командами, сообщило Минэкономразвития РФ.
Во вторник прошло заседание совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ", встречу провел председатель совета директоров, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Главной темой стало обновление стратегии корпорации и расширение ее задач.
"Корпорация будет отвечать не только за создание туристической инфраструктуры, но и за комплексное привлечение в отрасль российских и иностранных инвестиций, в том числе в особые экономические зоны туристско-рекреационного типа", - говорится в сообщении министерства.
"Вместе с региональными командами "Туризм.РФ" займется созданием новых национальных маршрутов и межрегиональных программ, а для роста числа поездок обеспечит масштабную федеральную рекламную и маркетинговую поддержку субъектов России", - добавляется в сообщении.
Кроме того, корпорация займется повышением престижа профессии и трудоустройством выпускников профильных вузов и колледжей в индустрию гостеприимства, а также будет помогать регионам создавать и продвигать турпродукты для российских и зарубежных туристов, развивать автотуризм, короткие туры выходного дня и новые форматы семейного отдыха, упаковывать инвестпроекты и просчитывать эффекты для экономики.
По словам Решетникова, для министерства важно, чтобы корпорация стала центром экспертизы для региональных команд — помогала создавать и продвигать турпродукты, привлекать инвестиции и просчитывать эффекты для экономики.