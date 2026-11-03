https://1prime.ru/20261103/strategija-874903344.html

"Туризм.РФ" займется привлечением российских и зарубежных инвесторов

"Туризм.РФ" займется привлечением российских и зарубежных инвесторов - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Туризм.РФ" займется привлечением российских и зарубежных инвесторов

Новая стратегия корпорации "Туризм.РФ" будет направлена на привлечение российских и зарубежных инвесторов, а также на создание новых национальных туристических... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:09+0300

2026-11-03T16:09+0300

2026-11-03T16:11+0300

бизнес

туризм

россия

максим решетников

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874903344.jpg?1793711504

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Новая стратегия корпорации "Туризм.РФ" будет направлена на привлечение российских и зарубежных инвесторов, а также на создание новых национальных туристических маршрутов и межрегиональных программ с региональными командами, сообщило Минэкономразвития РФ. Во вторник прошло заседание совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ", встречу провел председатель совета директоров, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Главной темой стало обновление стратегии корпорации и расширение ее задач. "Корпорация будет отвечать не только за создание туристической инфраструктуры, но и за комплексное привлечение в отрасль российских и иностранных инвестиций, в том числе в особые экономические зоны туристско-рекреационного типа", - говорится в сообщении министерства. "Вместе с региональными командами "Туризм.РФ" займется созданием новых национальных маршрутов и межрегиональных программ, а для роста числа поездок обеспечит масштабную федеральную рекламную и маркетинговую поддержку субъектов России", - добавляется в сообщении. Кроме того, корпорация займется повышением престижа профессии и трудоустройством выпускников профильных вузов и колледжей в индустрию гостеприимства, а также будет помогать регионам создавать и продвигать турпродукты для российских и зарубежных туристов, развивать автотуризм, короткие туры выходного дня и новые форматы семейного отдыха, упаковывать инвестпроекты и просчитывать эффекты для экономики. По словам Решетникова, для министерства важно, чтобы корпорация стала центром экспертизы для региональных команд — помогала создавать и продвигать турпродукты, привлекать инвестиции и просчитывать эффекты для экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, максим решетников