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Суд отложил на декабрь предварительные слушания по иску "Северстали" к ВТБ - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Суд отложил на декабрь предварительные слушания по иску "Северстали" к ВТБ
Суд отложил на декабрь предварительные слушания по иску "Северстали" к ВТБ - 03.11.2026, ПРАЙМ
Суд отложил на декабрь предварительные слушания по иску "Северстали" к ВТБ
Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь предварительные слушания по иску ПАО "Северсталь" к банку ВТБ о взыскании более 1,8 миллиарда рублей, передает... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:40+0300
2026-11-03T10:40+0300
бизнес
россия
москва
алексей мордашов
северсталь
втб
минпромторг
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь предварительные слушания по иску ПАО "Северсталь" к банку ВТБ о взыскании более 1,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд по ходатайству ответчика привлек к делу в качестве третьего лица АО "Российский экспортный центр". В таком же статусе в деле участвует министерство промышленности и торговли. Иск поступил в суд 25 сентября. Основания исковых требований пока не раскрывались. Как ранее уточнил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, "иск касается судебного спора по субсидии Минпромторга". "Северсталь" в 2023 году по двум соглашениям с ВТБ получила от банка кредиты на общую сумму 40 миллиардов рублей. Кредитные соглашения были включены "в перечень субсидированных соглашений по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам". Субсидирование кредитного соглашения происходило путем компенсации Минпромторгом банку разницы между рыночной и льготной ставкой по кредитам. Министерство, посчитав, что планируемая величина экспорта не была достигнута, в конце прошлого года потребовало от ВТБ вернуть субсидию. "Северсталь" обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором оспорила это требование министерства. Арбитражные суды двух инстанций поддержали компанию. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд в августе отметил, что "Северсталь" как заемщик достигла "целевых экспортных объемов, и, соответственно, Банк ВТБ (ПАО) достиг результата предоставления субсидии по экспортным проектам". В настоящее время на судебные акты двух инстанций Минпромторгом подана кассационная жалоба. Она пока не рассмотрена. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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5
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, алексей мордашов, северсталь, втб, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Мордашов, Северсталь, ВТБ, Минпромторг
10:40 03.11.2026
 
Суд отложил на декабрь предварительные слушания по иску "Северстали" к ВТБ

Арбитраж Москвы отложил на декабрь предварительные слушания по иску "Северстали" к ВТБ

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь предварительные слушания по иску ПАО "Северсталь" к банку ВТБ о взыскании более 1,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд по ходатайству ответчика привлек к делу в качестве третьего лица АО "Российский экспортный центр". В таком же статусе в деле участвует министерство промышленности и торговли.
Иск поступил в суд 25 сентября. Основания исковых требований пока не раскрывались. Как ранее уточнил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, "иск касается судебного спора по субсидии Минпромторга".
"Северсталь" в 2023 году по двум соглашениям с ВТБ получила от банка кредиты на общую сумму 40 миллиардов рублей. Кредитные соглашения были включены "в перечень субсидированных соглашений по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам".
Субсидирование кредитного соглашения происходило путем компенсации Минпромторгом банку разницы между рыночной и льготной ставкой по кредитам.
Министерство, посчитав, что планируемая величина экспорта не была достигнута, в конце прошлого года потребовало от ВТБ вернуть субсидию. "Северсталь" обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором оспорила это требование министерства.
Арбитражные суды двух инстанций поддержали компанию. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд в августе отметил, что "Северсталь" как заемщик достигла "целевых экспортных объемов, и, соответственно, Банк ВТБ (ПАО) достиг результата предоставления субсидии по экспортным проектам".
В настоящее время на судебные акты двух инстанций Минпромторгом подана кассационная жалоба. Она пока не рассмотрена.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
 
БизнесРОССИЯМОСКВААлексей МордашовСеверстальВТБМинпромторг
 
 
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