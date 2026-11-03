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Суд отложил на декабрь предварительные слушания по иску "Северстали" к ВТБ

Суд отложил на декабрь предварительные слушания по иску "Северстали" к ВТБ - 03.11.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на декабрь предварительные слушания по иску "Северстали" к ВТБ

Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь предварительные слушания по иску ПАО "Северсталь" к банку ВТБ о взыскании более 1,8 миллиарда рублей, передает... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:40+0300

2026-11-03T10:40+0300

2026-11-03T10:40+0300

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь предварительные слушания по иску ПАО "Северсталь" к банку ВТБ о взыскании более 1,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд по ходатайству ответчика привлек к делу в качестве третьего лица АО "Российский экспортный центр". В таком же статусе в деле участвует министерство промышленности и торговли. Иск поступил в суд 25 сентября. Основания исковых требований пока не раскрывались. Как ранее уточнил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела, "иск касается судебного спора по субсидии Минпромторга". "Северсталь" в 2023 году по двум соглашениям с ВТБ получила от банка кредиты на общую сумму 40 миллиардов рублей. Кредитные соглашения были включены "в перечень субсидированных соглашений по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам". Субсидирование кредитного соглашения происходило путем компенсации Минпромторгом банку разницы между рыночной и льготной ставкой по кредитам. Министерство, посчитав, что планируемая величина экспорта не была достигнута, в конце прошлого года потребовало от ВТБ вернуть субсидию. "Северсталь" обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором оспорила это требование министерства. Арбитражные суды двух инстанций поддержали компанию. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд в августе отметил, что "Северсталь" как заемщик достигла "целевых экспортных объемов, и, соответственно, Банк ВТБ (ПАО) достиг результата предоставления субсидии по экспортным проектам". В настоящее время на судебные акты двух инстанций Минпромторгом подана кассационная жалоба. Она пока не рассмотрена. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

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