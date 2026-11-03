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Суд оставил в силе решение о создании фондов по затонувшим танкерам - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Суд оставил в силе решение о создании фондов по затонувшим танкерам
Суд оставил в силе решение о создании фондов по затонувшим танкерам - 03.11.2026, ПРАЙМ
Суд оставил в силе решение о создании фондов по затонувшим танкерам
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу Морспасслужбы и оставил без изменения решение о создании для страховщиков фондов... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:19+0300
2026-11-03T11:28+0300
россия
бизнес
краснодар
анапа
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу Морспасслужбы и оставил без изменения решение о создании для страховщиков фондов ограничения ответственности для возмещения ущерба, причиненного затонувшими в 2024 году танкерами "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Краснодаре. В ходе судебного заседания представители Генпрокуратуры, администрации Анапы и страховых компаний просили суд оставить решение о создании фондов без изменений. Представитель Морспасслужбы на заседании отсутствовал. "Постановление суда оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья. Ранее ООО "Абсолют страхование" и САО "ВСК" заявили ходатайство о создании фондов ограничения ответственности для компенсации ущерба истцам общей суммой свыше 1 миллиарда рублей. Суды двух инстанций отказали страховым компаниям, но Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение и направил спор на новое рассмотрение. Начав пересмотр дела, суд удовлетворил ходатайства "Абсолют страхования" и ВСК и создал два фонда ограничения ответственности страховщиков. Представитель Морспасслужбы подал жалобу с просьбой о пересмотре решения. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
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россия, бизнес, краснодар, анапа, краснодарский край, вск
РОССИЯ, Бизнес, КРАСНОДАР, АНАПА, Краснодарский край, ВСК
11:19 03.11.2026 (обновлено: 11:28 03.11.2026)
 
Суд оставил в силе решение о создании фондов по затонувшим танкерам

Суд отклонил кассацию Морспасслужбы по поводу создания фондов по затонувшим танкерам

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КРАСНОДАР, 3 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу Морспасслужбы и оставил без изменения решение о создании для страховщиков фондов ограничения ответственности для возмещения ущерба, причиненного затонувшими в 2024 году танкерами "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Краснодаре.
В ходе судебного заседания представители Генпрокуратуры, администрации Анапы и страховых компаний просили суд оставить решение о создании фондов без изменений. Представитель Морспасслужбы на заседании отсутствовал.
"Постановление суда оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.
Ранее ООО "Абсолют страхование" и САО "ВСК" заявили ходатайство о создании фондов ограничения ответственности для компенсации ущерба истцам общей суммой свыше 1 миллиарда рублей. Суды двух инстанций отказали страховым компаниям, но Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение и направил спор на новое рассмотрение.
Начав пересмотр дела, суд удовлетворил ходатайства "Абсолют страхования" и ВСК и создал два фонда ограничения ответственности страховщиков. Представитель Морспасслужбы подал жалобу с просьбой о пересмотре решения.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
 
РОССИЯБизнесКРАСНОДАРАНАПАКраснодарский крайВСК
 
 
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