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Суд исключил из реестра требований кредиторов сына Черномырдина

Суд исключил из реестра требований кредиторов сына Черномырдина - 03.11.2026, ПРАЙМ

Суд исключил из реестра требований кредиторов сына Черномырдина

Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО "Невский двор" исключил требования этой компании в размере более 1,1 миллиарда рублей из реестра требований кредиторов... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:18+0300

2026-11-03T13:18+0300

2026-11-03T13:18+0300

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО "Невский двор" исключил требования этой компании в размере более 1,1 миллиарда рублей из реестра требований кредиторов Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Изначально требования в таком размере были предъявлены в деле о банкротстве Черномырдина Газпромбанком. Суд в 2017 году включил их в реестр. В 2019 году суд произвел замену банка в реестре на его процессуального правопреемника ООО "Горнометаллургическая компания "Еврометалл-Инвест". В 2022 году за этой компанией было признано право залога на недвижимость Черномырдина – земельный участок в поселке Горки-10 площадью 5,1 гектара и два здания там же площадью 1,9 тысячи и более 647 квадратных метров. Эта недвижимость ранее была предметом судебного разбирательства. Верховный суд России в 2020 году поддержал три нижестоящие инстанции, признавшие незаконным дарение Черномырдиным своей дочери Марии поместья на Рублевском шоссе. Речь шла об участке площадью более пяти гектаров, семиэтажном доме с двумя подземными этажами и трехэтажном доме с одним подземным этажом. Суды применили последствия недействительности состоявшихся в 2014 году сделок, вернув объекты недвижимости в конкурсную массу должника. В октябре прошлого года кредитор ГМК "Еврометалл-Инвест" был заменен на его правопреемника "Невский двор", который в сентябре этого года направил в суд ходатайство об отказе от требований к Черномырдину. Одновременно суд удовлетворил ходатайство об отказе от требований к должнику и об исключении требований из реестра, поданное еще одним кредитором – ООО "Развитие-2000", чьи требования составляли около 789 миллионов рублей. Заявление о банкротстве Виталия Черномырдина поступило в суд в сентябре 2016 года. Первую процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - ввели спустя год по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым была более 304 миллионов рублей. Банкротом Черномырдина признали в 2018 году. Сейчас процедура реализации его имущества продлена до апреля 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, газпромбанк, верховный суд, втб