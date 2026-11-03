https://1prime.ru/20261103/sud-874902967.html

Верховный суд решит, где банкротить живущего в Москве должника из Приамурья

Верховный суд решит, где банкротить живущего в Москве должника из Приамурья - 03.11.2026, ПРАЙМ

Верховный суд решит, где банкротить живущего в Москве должника из Приамурья

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит вопрос о подсудности дела о банкротстве зарегистрированного в Еврейской автономной... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:06+0300

2026-11-03T16:06+0300

2026-11-03T16:11+0300

банки

финансы

россия

москва

приамурье

псб

мвд

верховный суд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874902967.jpg?1793711477

МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит вопрос о подсудности дела о банкротстве зарегистрированного в Еврейской автономной области бизнесмена Михаила Слипенчука, "центр экономических интересов" которого, однако, как считают его кредиторы, находится в Москве, следует из материалов, изученных РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в марте этого года по заявлению банка ПСБ возбудил дело о банкротстве Слипенчука, но уже в мае по ходатайству должника передал его в арбитражный суд Еврейской автономной области. Суд сослался на справку МВД, из которой следует, что Слипенчук зарегистрирован в Приамурье с 2023 года. Между тем, в соответствии с законодательством дела о банкротстве рассматриваются судами по месту регистрации должника. Апелляционная инстанция поддержала первую, после чего ПСБ обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Банк заявил, что Слипенчук фактически проживает в Москве, где у него находится "центр экономических интересов", а регистрация в Еврейской автономной области, по мнению банка, "сделана для манипулирования подсудностью". ПСБ указал, что должник участвует в капитале и руководит рядом расположенных в Москве компаний – "Спектр", "Донская, 13", "ГК "Метрополь" и другими. Он также заведует кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ. Судья ВС РФ Сергей Самуйлов, изучив кассацию ПСБ, отметил, что цель закона, установившего подсудность дел о банкротстве гражданина по месту его жительства, - "создание благоприятных условий для быстрого и правильного разрешения дела как для должника, так и для его кредиторов, поскольку в этом регионе, как правило, сосредоточены основные экономические интересы указанных лиц, здесь же находится имущество должника или его значительная часть". Если же действительное место жительства не соответствует данным регистрационного учета и имеются основания полагать о манипулировании подсудностью, дело о банкротстве такого должника подлежит рассмотрению арбитражным судом по действительному месту жительства, указал судья. По его мнению, "приведенные доводы кассационной жалобы заслуживают внимания и требуют проверки в судебном заседании". Заседание назначено на конец ноября.

москва

приамурье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, москва, приамурье, псб, мвд, верховный суд