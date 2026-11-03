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Суд в Белграде начал процедуру банкротства крупнейшего банка Сербии

Суд в Белграде начал процедуру банкротства крупнейшего банка Сербии - 03.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Белграде начал процедуру банкротства крупнейшего банка Сербии

Суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства одного из крупнейших банков страны - Alta banka, передает агентство Bloomberg Adria. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:19+0300

2026-11-03T18:19+0300

2026-11-03T18:19+0300

финансы

банки

бизнес

белград

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства одного из крупнейших банков страны - Alta banka, передает агентство Bloomberg Adria. Прокуратура Сербии по делам оргпреступности (JTOK) накануне заявила о задержании владельца банка Давора Мацура по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро. "Хозяйственный суд в Белграде принял сегодня решение о начале процедуры банкротства Alta banka. Этим решением агентство по защите вкладов назначено конкурсным управляющим. Далее следует опись имущества банка", - говорится в сообщении. Народный банк Сербии в конце октября отозвал лицензию у Alta banka, который считался близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента Александра Вучича. Агентство по защите вкладов, согласно закону, в срок до семи рабочих дней должно обеспечить выплаты застрахованных вкладов.

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финансы, банки, бизнес, белград, сербия, александр вучич