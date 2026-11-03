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Суд в Белграде начал процедуру банкротства крупнейшего банка Сербии - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Суд в Белграде начал процедуру банкротства крупнейшего банка Сербии
Суд в Белграде начал процедуру банкротства крупнейшего банка Сербии - 03.11.2026, ПРАЙМ
Суд в Белграде начал процедуру банкротства крупнейшего банка Сербии
Суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства одного из крупнейших банков страны - Alta banka, передает агентство Bloomberg Adria. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:19+0300
2026-11-03T18:19+0300
финансы
банки
бизнес
белград
сербия
александр вучич
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874907450.jpg?1793719164
БЕЛГРАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства одного из крупнейших банков страны - Alta banka, передает агентство Bloomberg Adria. Прокуратура Сербии по делам оргпреступности (JTOK) накануне заявила о задержании владельца банка Давора Мацура по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро. "Хозяйственный суд в Белграде принял сегодня решение о начале процедуры банкротства Alta banka. Этим решением агентство по защите вкладов назначено конкурсным управляющим. Далее следует опись имущества банка", - говорится в сообщении. Народный банк Сербии в конце октября отозвал лицензию у Alta banka, который считался близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента Александра Вучича. Агентство по защите вкладов, согласно закону, в срок до семи рабочих дней должно обеспечить выплаты застрахованных вкладов.
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финансы, банки, бизнес, белград, сербия, александр вучич
Финансы, Банки, Бизнес, БЕЛГРАД, СЕРБИЯ, Александр Вучич
18:19 03.11.2026
 
Суд в Белграде начал процедуру банкротства крупнейшего банка Сербии

Bloomberg Adria: суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства Alta banka

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БЕЛГРАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства одного из крупнейших банков страны - Alta banka, передает агентство Bloomberg Adria.
Прокуратура Сербии по делам оргпреступности (JTOK) накануне заявила о задержании владельца банка Давора Мацура по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро.
"Хозяйственный суд в Белграде принял сегодня решение о начале процедуры банкротства Alta banka. Этим решением агентство по защите вкладов назначено конкурсным управляющим. Далее следует опись имущества банка", - говорится в сообщении.
Народный банк Сербии в конце октября отозвал лицензию у Alta banka, который считался близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента Александра Вучича. Агентство по защите вкладов, согласно закону, в срок до семи рабочих дней должно обеспечить выплаты застрахованных вкладов.
 
ФинансыБанкиБизнесБЕЛГРАДСЕРБИЯАлександр Вучич
 
 
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