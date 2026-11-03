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Судан видит широкие возможности для сотрудничества с Россией в энергетике - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Судан видит широкие возможности для сотрудничества с Россией в энергетике
Судан видит широкие возможности для сотрудничества с Россией в энергетике - 03.11.2026, ПРАЙМ
Судан видит широкие возможности для сотрудничества с Россией в энергетике
Судан видит широкие возможности для сотрудничества с Россией в энергетике, логистике, транспорте и сельском хозяйстве, заявил РИА Новости посол России в Судане... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T00:37+0300
2026-11-03T00:37+0300
россия
судан
африка
москва
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Судан видит широкие возможности для сотрудничества с Россией в энергетике, логистике, транспорте и сельском хозяйстве, заявил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. "Суданские друзья видят широкие возможности для сотрудничества в сфере логистики и транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Ряд российских экономических операторов уже представили конкретные проекты", - сказал Черновол агентству. Посол добавил, что стороны надеются совместными усилиями перевести имеющиеся договоренности в практическую плоскость. Министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем ранее заявил РИА Новости, что Хартум рассчитывает на участие России в восстановлении страны и заинтересован в привлечении российских технологий и специалистов для проектов в строительстве дорог и мостов, энергетике, водоснабжении, сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
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1
5
4.7
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россия, судан, африка, москва
РОССИЯ, СУДАН, АФРИКА, МОСКВА
00:37 03.11.2026
 
Судан видит широкие возможности для сотрудничества с Россией в энергетике

Черновол: Судан видит широкие возможности для сотрудничества с Россией в энергетике

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Судан видит широкие возможности для сотрудничества с Россией в энергетике, логистике, транспорте и сельском хозяйстве, заявил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол.
"Суданские друзья видят широкие возможности для сотрудничества в сфере логистики и транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Ряд российских экономических операторов уже представили конкретные проекты", - сказал Черновол агентству.
Посол добавил, что стороны надеются совместными усилиями перевести имеющиеся договоренности в практическую плоскость.
Министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем ранее заявил РИА Новости, что Хартум рассчитывает на участие России в восстановлении страны и заинтересован в привлечении российских технологий и специалистов для проектов в строительстве дорог и мостов, энергетике, водоснабжении, сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯСУДАНАФРИКАМОСКВА
 
 
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