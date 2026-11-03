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Таиланд предлагает лучшие условия для бизнеса в Азии, заявил Демченко - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Таиланд предлагает лучшие условия для бизнеса в Азии, заявил Демченко
Таиланд предлагает лучшие условия для бизнеса в Азии, заявил Демченко - 03.11.2026, ПРАЙМ
Таиланд предлагает лучшие условия для бизнеса в Азии, заявил Демченко
Таиланд сегодня предлагает российскому бизнесу лучшие финансовые условия для инвестирования и торговли среди дружественных стран Азии, сообщил РИА Новости... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:12+0300
2026-11-03T16:12+0300
россия
финансы
таиланд
азия
москва
росконгресс
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БАНГКОК, 3 ноя – ПРАЙМ. Таиланд сегодня предлагает российскому бизнесу лучшие финансовые условия для инвестирования и торговли среди дружественных стран Азии, сообщил РИА Новости председатель Российско-Таиландского Делового совета, председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко. Второй Российско-Таиландский инвестфорум, организованный Таиландско-Российским деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс", проходил в столице Таиланда с 29 по 31 октября. "Форум показывал мощный интерес россиян к бизнесу в Таиланде. Не только потому, что это Таиланд, а потому, что это большие ворота, в принципе, в этот регион мира", - сказал Демченко в интервью РИА Новости по итогам мероприятия. Он подчеркнул, что те экономические и финансовые условия, которые сегодня предлагает россиянам Таиланд, удобнее и благоприятнее условий, предлагаемых другими дружественными странами Азии. "Экономические, финансовые условия, которые они (тайцы – ред.) предлагают, на сегодняшний день самые лучшие в Азии из нам дружественных стран. Потому что Сингапур мы не можем назвать пока еще дружественной страной, будем откровенны. А Таиланд в этом плане, конечно, нас очень серьезно поддерживает", - отметил собеседник агентства.
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40
192
40
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россия, финансы, таиланд, азия, москва, росконгресс
РОССИЯ, Финансы, ТАИЛАНД, АЗИЯ, МОСКВА, Росконгресс
16:12 03.11.2026
 
Таиланд предлагает лучшие условия для бизнеса в Азии, заявил Демченко

Демченко: Таиланд предлагает лучшие финансовые условия для бизнеса в Азии

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БАНГКОК, 3 ноя – ПРАЙМ. Таиланд сегодня предлагает российскому бизнесу лучшие финансовые условия для инвестирования и торговли среди дружественных стран Азии, сообщил РИА Новости председатель Российско-Таиландского Делового совета, председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко.
Второй Российско-Таиландский инвестфорум, организованный Таиландско-Российским деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс", проходил в столице Таиланда с 29 по 31 октября.
"Форум показывал мощный интерес россиян к бизнесу в Таиланде. Не только потому, что это Таиланд, а потому, что это большие ворота, в принципе, в этот регион мира", - сказал Демченко в интервью РИА Новости по итогам мероприятия.
Он подчеркнул, что те экономические и финансовые условия, которые сегодня предлагает россиянам Таиланд, удобнее и благоприятнее условий, предлагаемых другими дружественными странами Азии.
"Экономические, финансовые условия, которые они (тайцы – ред.) предлагают, на сегодняшний день самые лучшие в Азии из нам дружественных стран. Потому что Сингапур мы не можем назвать пока еще дружественной страной, будем откровенны. А Таиланд в этом плане, конечно, нас очень серьезно поддерживает", - отметил собеседник агентства.
 
РОССИЯФинансыТАИЛАНДАЗИЯМОСКВАРосконгресс
 
 
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