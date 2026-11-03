https://1prime.ru/20261103/tailand-874906810.html

Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей

Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей - 03.11.2026, ПРАЙМ

Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей

Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей до 35% с 1 января 2027 года, сообщает местная газета The Nation. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:01+0300

2026-11-03T18:01+0300

2026-11-03T18:01+0300

бизнес

таиланд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874906810.jpg?1793718068

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей до 35% с 1 января 2027 года, сообщает местная газета The Nation. "Кабинет министров Таиланда одобрил повышение налога на некоторые импортируемые электромобили до 35% с 1 января 2027 года", - говорится в сообщении. Изменения коснутся импортируемых аккумуляторных электромобилей, которые на данный момент облагаются налогом в 10%, а также электромобилей с увеличенным запасом хода, облагаемых налогом в 15%. По словам министра финансов Таиланда Экнити Ниттханапрапата, меры касаются электромобилей, которые не производятся внутри страны и при производстве которых не применяются местные комплектующие. Данные меры направлены на обеспечение равных условий для предприятий, инвестировавших в создание заводов и производства автомобилей в Таиланде. Правительство нацелено превратить уже сформированную производственную базу страны в будущий региональный и глобальный центр производства и экспорта электромобилей, а не просто в "рынок сбыта импортной продукции".

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, таиланд