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Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей
Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей - 03.11.2026, ПРАЙМ
Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей
Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей до 35% с 1 января 2027 года, сообщает местная газета The Nation. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:01+0300
2026-11-03T18:01+0300
бизнес
таиланд
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей до 35% с 1 января 2027 года, сообщает местная газета The Nation. "Кабинет министров Таиланда одобрил повышение налога на некоторые импортируемые электромобили до 35% с 1 января 2027 года", - говорится в сообщении. Изменения коснутся импортируемых аккумуляторных электромобилей, которые на данный момент облагаются налогом в 10%, а также электромобилей с увеличенным запасом хода, облагаемых налогом в 15%. По словам министра финансов Таиланда Экнити Ниттханапрапата, меры касаются электромобилей, которые не производятся внутри страны и при производстве которых не применяются местные комплектующие. Данные меры направлены на обеспечение равных условий для предприятий, инвестировавших в создание заводов и производства автомобилей в Таиланде. Правительство нацелено превратить уже сформированную производственную базу страны в будущий региональный и глобальный центр производства и экспорта электромобилей, а не просто в "рынок сбыта импортной продукции".
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бизнес, таиланд
Бизнес, ТАИЛАНД
18:01 03.11.2026
 
Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей

The Nation: Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Таиланд повысит налог на отдельные категории импортируемых электромобилей до 35% с 1 января 2027 года, сообщает местная газета The Nation.
"Кабинет министров Таиланда одобрил повышение налога на некоторые импортируемые электромобили до 35% с 1 января 2027 года", - говорится в сообщении.
Изменения коснутся импортируемых аккумуляторных электромобилей, которые на данный момент облагаются налогом в 10%, а также электромобилей с увеличенным запасом хода, облагаемых налогом в 15%.
По словам министра финансов Таиланда Экнити Ниттханапрапата, меры касаются электромобилей, которые не производятся внутри страны и при производстве которых не применяются местные комплектующие.
Данные меры направлены на обеспечение равных условий для предприятий, инвестировавших в создание заводов и производства автомобилей в Таиланде.
Правительство нацелено превратить уже сформированную производственную базу страны в будущий региональный и глобальный центр производства и экспорта электромобилей, а не просто в "рынок сбыта импортной продукции".
 
БизнесТАИЛАНД
 
 
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