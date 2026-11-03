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Семь моряков арестованного в Индии танкера Unity покинут судно

Семь моряков арестованного в Индии танкера Unity покинут судно - 03.11.2026, ПРАЙМ

Семь моряков арестованного в Индии танкера Unity покинут судно

Семь моряков арестованного в Индии танкера Unity - шесть россиян и один гражданин Казахстана - покинут судно сегодня и в ближайшие дни вернутся домой, сказали... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:16+0300

2026-11-03T11:16+0300

2026-11-03T11:16+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Семь моряков арестованного в Индии танкера Unity - шесть россиян и один гражданин Казахстана - покинут судно сегодня и в ближайшие дни вернутся домой, сказали РИА Новости в генконсульстве России в Калькутте. "Вторая партия – также семь человек (шесть россиян и один казахстанец) – покинут судно сегодня и в ближайшие дни прибудут на Родину", — сказали в генконсульстве. Как уточнили в дипмиссии, первая группа моряков, семь человек (шесть россиян и один египтянин), уже благополучно вернулась домой. Оставшиеся девять членов экипажа, восемь россиян и один египтянин, дожидаются новой команды, которую индийская сторона выберет по итогам проходящего сейчас тендера. Танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Первая группа моряков была репатриирована 29 октября при участии генерального консульства.

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бизнес, россия, индия, казахстан