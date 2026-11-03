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Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей по трем протоколам о неудалении запрещенной информации, включая публикацию экстремистской книги... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:50+0300
2026-11-03T12:50+0300
2026-11-03T12:50+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей по трем протоколам о неудалении запрещенной информации, включая публикацию экстремистской книги "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить штраф в размере 3,8 миллиона рублей", — огласила судья решение по одному из протоколов. По двум другим протоколам назначены штрафы в 3,8 и 7 миллионов рублей. Поводом для составления протоколов стал отказ мессенджера, в том числе, удалить информацию о вступлении в запрещённую террористическую организацию "Легион "Свобода России"* и книгу "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", признанную экстремистским материалом.* Деятельность организации запрещена в России
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Telegram
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 млн рублей за неудаление запрещенной информации
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей по трем протоколам о неудалении запрещенной информации, включая публикацию экстремистской книги "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить штраф в размере 3,8 миллиона рублей", — огласила судья решение по одному из протоколов.
По двум другим протоколам назначены штрафы в 3,8 и 7 миллионов рублей.
Поводом для составления протоколов стал отказ мессенджера, в том числе, удалить информацию о вступлении в запрещённую террористическую организацию "Легион "Свобода России"* и книгу "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", признанную экстремистским материалом.
* Деятельность организации запрещена в России