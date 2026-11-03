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ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность на 22 млрд руб

ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность на 22 млрд руб - 03.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность на 22 млрд руб

Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиард рублей, следует из прогноза,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:07+0300

2026-11-03T11:07+0300

2026-11-03T11:07+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 28 октября по 3 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало банковскую ликвидность на 21 миллиард. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 309 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность банковского сектора на 25 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 6,745 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 6,5 триллионов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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