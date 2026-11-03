https://1prime.ru/20261103/tsb-874895996.html

ЦБ за 9 месяцев получил 323,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг

ЦБ за 9 месяцев получил 323,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг - 03.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ за 9 месяцев получил 323,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг

Банк России за январь-сентябрь получил 323,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 15,4% больше чем за аналогичный период,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:09+0300

2026-11-03T14:09+0300

2026-11-03T14:09+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Банк России за январь-сентябрь получил 323,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 15,4% больше чем за аналогичный период, сообщается в отчете регулятора о работе с обращениями. "За январь-сентябрь 2026 года в Банк России на рассмотрение поступило 323,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в документе. Отмечается, что рост произошел главным образом за счет жалоб, которые не относились к компетенции Банка России, а также за счет жалоб, на которые регулятор уже отвечал - преимущественно, жалобы, направленные заявителем и в Банк России, и в другие учреждения, которые переслали их для рассмотрения в ЦБ. "Без учета таких жалоб рост общего числа жалоб в январе-сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 8,0% и был связан главным образом с МФО. В общем количестве жалоб доля кредитных организаций составила 53,5%, НФО и участников корпоративных отношений – 20,1%", - сообщает регулятор. За январь-сентябрь в отношении кредитных организаций получено 172,8 тысячи жалоб, что на 1,3% больше показателя января-сентября 2025 года. Основной рост произошел за счет жалоб, связанных с отказом в проведении операций, ограничением использования счета. Число жалоб снизилось, в частности, по ипотечному кредитованию, автокредитованию, кибермошенничеству и социальному инжинирингу, отмечается в отчете. Количество жалоб на НФО и участников корпоративных отношений в январе-сентябре 2026 года выросло на 27,7% по сравнению с январем-сентябрем 2025 года, до 65 тысяч, из которых 66,4% – жалобы на МФО. Количество жалоб на МФО составило 43,2 тысячи, рост на 57,3% произошел, в частности, за счет поступления шаблонных жалоб на проблемы с погашением, возврат денежных средств за дополнительные услуги. Также это связано с деятельностью так называемых раздолжнителей – недобросовестных долговых консультантов, которые безосновательно предлагают заемщикам платную помощь в погашении задолженности перед МФО, но в итоге только увеличивают общий долг заемщика. Также отмечается, что в отношении субъектов страхового дела поступило 15 тысяч жалоб, что на 1,5% меньше показателя 9 месяцев 2025 года. Основное снижение произошло за счет жалоб на страхование жизни, главным образом на ИСЖ на фоне прекращения продаж таких полисов с 1 января 2026 года. По остальным основным страховым тематикам отмечен рост, в частности, на ОСАГО – на 2,1%, до 8 тысяч. Что касается претензий в адрес других участников финансового рынка, то на 35,2% уменьшилось число жалоб на брокерское обслуживание, на 17,6% – на управление паевыми инвестиционными фондами, отмечает ЦБ. На негосударственные паевые фонды жалоб поступило больше на 3,2% – в частности, чаще претензии стали вызывать договоры долгосрочных сбережений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россии, нфо