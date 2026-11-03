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Австралийский центробанк повысил ставку рефинансирования до 4,85%

Австралийский центробанк повысил ставку рефинансирования до 4,85% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Австралийский центробанк повысил ставку рефинансирования до 4,85%

Резервный банк Австралии (центробанк) по итогам прошедшего заседания повысил ставку рефинансирования до 4,85% с 4,6%, показатель стал максимальным с ноября 2008 | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:21+0300

2026-11-03T10:21+0300

2026-11-03T10:21+0300

финансы

банки

ближний восток

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Резервный банк Австралии (центробанк) по итогам прошедшего заседания повысил ставку рефинансирования до 4,85% с 4,6%, показатель стал максимальным с ноября 2008 года, когда ставка составляла 5,25%. следует из релиза регулятора. "На сегодняшнем заседании совет принял решение повысить целевой уровень базовой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,85%", - говорится в релизе. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. При этом за решение о повышении до 4,85% проголосовало шесть членов совета, трое же высказались за сохранение ставки неизменной на отметке в 4,6%. Регулятор указывает в решении, что инфляция остается повышенной: в частности, значительное повышение мировых цен на энергоносители в результате конфликта на Ближнем Востоке усилило инфляционное давление.

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финансы, банки, ближний восток